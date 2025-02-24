"Мои Инвестиции" негативно оценивают акции Распадской

"Мои Инвестиции" негативно оценивают акции ПАО "Распадская", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Мы принимаем во внимание неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка угля, необоснованно высокую оценку (по нашим расчетам компания торгуется с EV/EBITDA 12M выше 15х и и потенциально слабые операционные показатели в текущем году", - указывают эксперты.

Выручка эмитента за второе полугодие 2024 года по МСФО сократилась на 24% на фоне падения объемов продаж на 18%, а также снижения глобальных цен на коксующийся уголь на 15-30%, EBITDA за полугодие составила $78 млн., что на 24% хуже консенсус-прогноза, отмечают аналитики.

Свободный денежный поток "Распадской" за указанный период также разочаровал, составив минус $253 млн вследствие значительного накопления оборотного капитала, обращают внимание эксперты телеграм-канала. С учетом результата совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

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