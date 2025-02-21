Рынок акций РФ на неделе продолжил рост на ожиданиях ослабления геополитических рисков

Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил рост на ожиданиях ослабления геополитических рисков после начала переговорного процесса между США и Россией для завершения конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи на неделе протестировал рубеж 3300 пунктов, обновив максимум с мая 2024 года, после чего скорректировался; индекс РТС поднялся выше 1170 пунктов (пик с июня 2024г) на фоне укрепления рубля.

В период с 17 по 21 февраля индекс МосБиржи вырос на 3,1% и составил 3283,29 пункта, индекс РТС прибавил 5,6% и достиг 1173,12 пункта. Апрельский фьючерс на нефть Brent за неделю подрос на 0,5%, до $75,02 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 2,14 рубля, до 88,17 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста в ожидании новостей о прогрессе в диалоге между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, умеренно подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 3300 пунктов, обновив максимум с конца мая прошлого года; лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (+8,5%) и банка ВТБ (+7,4%).

На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности не было негативных для России решений. Инвесторы переключились на ожидания встречи во вторник делегаций США и РФ в Саудовской Аравии для обсуждения возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина.

Нефть подросла на фоне заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Штаты хотят сократить экспорт иранской нефти в десять раз, а также о готовности ввести дополнительные санкции против российской энергетики.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне фиксации прибыли игроками после завершения первого раунда переговоров представителей США и России в Эр-Рияде, в ходе которых была затронута проблематика украинского конфликта. Индекс МосБиржи опустился ниже 3260 пунктов после утреннего роста выше 3360 пунктов; лидировали в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-5,1%), Московского кредитного банка (-3,8%), "Северстали" (-3,5%) и "МТС" (-3,5%).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире "Первого канала", что в ходе переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде была затронута украинская проблематика, стороны договорились учитывать интересы друг друга и о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты.

Российские и американские переговорщики в Саудовской Аравии договорились работать над нормализацией дипломатических отношений между двумя странами, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс.

США и Россия предлагают трехступенчатый план украинского урегулирования, который будет состоять из перемирия, выборов на Украине и подписания соглашения, сообщила во вторник журналист Fox News Жаки Генрих.

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что всем сторонам, вовлеченным в ситуацию по Украине, нужно принять участие в урегулировании, в том числе и Евросоюзу. "В какой-то момент ЕС нужен быть за столом переговоров", - пояснил госсекретарь.

Нефть подросла на фоне сообщений СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают вопрос о переносе на более поздние сроки запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи. Однако эти публикации были опровергнуты вице-премьером РФ Александром Новаком, который сказал, что на заседании 3 февраля мониторинговый комитет ОПЕК+ принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля и других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

В среду рынок акций РФ вернулся к росту в ожидании свежих геополитических новостей, при этом спекулянты быстро отыграли известия, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $76 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию основных торгов превысил 3270 пунктов после локального снижения днем в район 3220 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Селигдара" (+4,7%) и "Аэрофлота" (+3,1%). Официальный курс доллара США от ЦБ РФ снизился до 90,43 руб. (-91,3 копейки).

Постпреды ЕС согласовали 16-й пакет ограничительных мер против РФ, сообщила в среду Financial Times. Далее одобренный ими пакет направят на утверждение лидерам стран Евросоюза. Новые ограничительные меры против России включают санкции против 13 банков и 73 нефтяных танкеров, а также "поэтапный" запрет для стран ЕС на покупку определенных видов продукции из российского алюминия, сообщила FT со ссылкой на источники.

Новый санкционный пакет ЕС против РФ также предполагает запрет на транзакции с рядом аэропортов и портов, которые используются для обхода действующих ограничений, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, согласно собеседникам агентства, новые меры предполагают отключение более 10 банков от системы SWIFT. Европейские СМИ сообщили, что окончательное одобрение мер запланировано на конец февраля.

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп.

До достижения соглашения по Украине США не планируют отменять санкции, введенные ранее в отношении России, заверил европейских коллег госсекретарь США Марко Рубио, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Тем временем, инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились, составив 13,7% против 14% месяцем ранее, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Это первое снижение ожиданий с сентября 2024 года, когда они опустились с 12,9% до 12,5%.

Вечером в среду также вышли данные Росстата по инфляции в РФ, которая с 11 по 17 февраля составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января. С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Негативным фактором для мировых рынков стали новые угрозы президента США Трампа ввести 25%-ную пошлину на импорт автомобилей, лекарств и микрочипов. На нефтяном рынке в среду цены подросли на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из Казахстана, России и других стран ОПЕК+.

В четверг рынок акций РФ продолжил подъем в ожидании свежих геополитических новостей в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне вернувшейся к росту нефти (фьючерс на Brent поднялся к $76,5 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня поднимался выше 3300 пунктов, но не смог удержать этот рубеж из-за укрепления рубля; лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+6%) и "Русала" (+3,7%). Официальный курс доллара США от ЦБ РФ упал до 88,51 руб. (-1,92 рубля).

Годовая выручка МКПАО "Яндекс" (+0,3%, до 4648 рублей) впервые превысила 1 трлн рублей: показатель по итогам 2024 года вырос на 37%, до 1,095 трлн рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA выросла в 1,6 раза, до 188,6 млрд рублей. По итогам 2025 года "Яндекс" ожидает роста выручки более чем на 30%, а скорректированный показатель EBITDA составит не менее 250 млрд рублей.

Менеджмент "Яндекса" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2024 год в размере 80 рублей на акцию. Рекомендуемая сумма дивидендов аналогична той, которая была утверждена в качестве выплат за I полугодие 2024 года.

"Мечел" (+0,2%) в конце прошлого года договорился с кредиторами о переносе сроков погашения 35 млрд рублей основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, говорится в отчете компании. Также компания привлекла у одного из российских банков кредит с лимитом 28 млрд рублей на пополнение оборотного капитала сроком до 2030 года.

Россия и Украина имеют много возможностей для достижения договоренностей в целях нормализации ситуации, заявил накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Также он сказал, что в рамках мер по разрешению кризиса на следующей неделе в Вашингтон должны прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер, сообщило агентство Bloomberg.

По словам Уолтца, еще не все поняли, что "эпоха затяжной бесконечной войны завершилась". Он подчеркнул, что Трамп собирается завершить кризис на Украине и все должны принять это. При этом он подверг критике "нелепую риторику" в отношении планов Трампа, в том числе в связи с желанием Вашингтона обрести доступ к редкоземельным металлам на Украине.

Президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами, подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании урегулирования украинского конфликта. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости имеет возможность как наращивать, так и ослаблять или вообще отменить санкции в отношении России, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Поддержку ценам на нефть оказали данные о холодной погоде в США, из-за которой добыча нефти в стране могла сократиться на 120-150 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг лидировали в росте акции "ВСМПО-Ависма" (+17,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+12,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+11,1%). ПАО "ТГК-14" (+4,1%) в 2024 году получило 1,555 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 1,5% больше, чем в 2023 году, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

В пятницу рынок акций РФ в первой половине торгов сохранял оптимистичный настрой на ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; при этом внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и скорректировалась вниз нефть (фьючерс на Brent просел в район $75 за баррель). Индекс МосБиржи торговался днем выше 3300 пунктов, а к вечеру скорректировался вниз, в район 3280 пунктов на новостях из Кремля.

Возможность проведения встречи президента США Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Также Рубио заверил европейских союзников, что Вашингтон не отменит антироссийские санкции, пока не будет значительных изменений в политике Москвы, сообщило в пятницу издание The New York Times со ссылкой на источники.

Тем временем, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил днем в пятницу, что никакой конкретики по встрече президентов РФ и США Путина и Трампа, в том числе информации о возможном месте ее проведения, нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде, сказал Песков журналистам.

В Кремле также опровергли сообщения некоторых СМИ, что в ходе недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде Москва поставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы.

В период с 17 по 21 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "ВСМПО-Ависма" (+33%), ПАО "Сегежа Групп" (+27%), ПАО "Озон-Фармацевтика" (+22%); хуже рынка выглядели акции Московского кредитного банка (-4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4%), ПАО "Группа Астра" (-3%).

Рынок акций РФ в конце февраля может сохранить оптимистичный настрой в ожидании составления плана урегулирования конфликта вокруг Украины, однако в случае затягивания переговорного процесса игроки могут начать фиксировать прибыль, что приведет к коррекционному откату индексов. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в конце февраля может составить 3200-3400 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".