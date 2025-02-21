Рубль в пятницу сумел чуть подрасти, несмотря на сильное падение цен на нефть

Москва. 21 февраля. Китайский юань растерял дневной рост и немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль сумел слегка подрасти, несмотря на сильное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам оказали подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля, а также ожидания позитивных новостей относительно российско-американских переговоров и урегулирования российско-украинского конфликта.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не ожидается промежуточных российско-американских контактов на высшем уровне до проведения встречи президентов России и США. Россия и США не затрагивают тематику возможного смягчения антироссийских санкций в рамках украинского урегулирования, в свою очередь заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12 руб., что на 1,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов юань снижался до 11,907 руб. впервые с 29 августа 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 34,27 копейки, до 88,1676 руб./$1, и уменьшил курс евро на 46,79 копейки, до 92,0152 руб./EUR1.

"На этой неделе укрепление рубля продолжилось. В моменте курс пары "юань-рубль" опускался до отметки в 11,96 руб./юань, однако затем рубль растерял часть роста. Мы полагаем, что на следующей неделе укрепление может продолжиться на фоне роста продаж валюты экспортерами в преддверии уплаты налогов 28 февраля, в пользу чего говорят низкие юаневые ставки (RUSFAR CNY - минус 0,2%)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Рубль на старте сессии пытался ускорить укрепление к юаню, который впервые с августа приближался к уровню 11,9 руб. Однако российская валюта почти сразу стала быстро сдавать позиции и несла ощутимые потери. Правда, в середине торгов рубль начал предпринимать решительные попытки скорректировать сегодняшнюю просадку. Однако пока эти импульсы не удается развить. Российская валюта остается недалеко от достигнутых минимумов. Избыточное предложение иностранной валюты, вероятно, постепенно уходит. Кроме приближения пика фискальных платежей, приходящегося на следующую неделю, массированная продажа валюты могла быть обусловлена выходом из нее некоторых компаний, попавшими под санкции США, которые вступают в силу 27 февраля. Спрос на инвалюту в то же время способен постепенно увеличиваться по мере восстановления потребительской активности после традиционного для начала года ослабления. Дополнительное давление на курс рубля может оказать наметившееся улучшение отношений между Россией и США. Это может способствовать облегчению импорта, в том числе платежей за него", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок снижаются примерно на 2% и могут завершить неделю в плюсе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $75,03 за баррель, что на 1,9% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 2,06%, до $71 за баррель.

Между тем, за последние пять дней цены на Brent и WTI повысились примерно на 1,2%.

Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тыс. б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тыс. баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

"Экспортеры - основа российской экономики. Но из-за крепкого рубля и сохраняющихся санкций они теряют прибыль. (. . .) С начала года цена нефти Urals в рублях упала на 12% и сейчас держится на уровне около 6000 рублей за баррель - такие значения последний раз были в сентябре 2024 года. Главная причина - укрепление рубля. Кроме того, в феврале экспорт нефти может снизиться из-за санкций США", - отмечает главный аналитик по финансовым рынкам ИК "Вектор Капитал" Алексей Головинов. Китайские НПЗ снизили покупки российской нефти, возможно, экспортеры попытаются переориентировать поставки в Индию, но там потребуется дополнительный дисконт, что ударит по прибыли, сказал он.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 февраля повысилась на 3 базисных пункта, до 21% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в пятницу не изменились относительно предыдущего рабочего дня, оставшись на отметках 20,89% и 20,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,93% годовых.