Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Alibaba на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Alibaba Group Holding на уровне "покупать" на фоне сильной отчетности компании за 4К24, сообщается в обзоре банка.

"Котировки акций Alibaba взлетели на бирже Гонконга на 14,6%: по итогам 4К24 компания показала самую большую более чем за год прибавку в выручке, чему способствовал взрывной рост инвестиций в технологии ИИ, - отмечают аналитики. - Доходы выросли на 8% г/г, достигнув CNY280,20 млрд и почти совпав с собранной LSEG оценкой (CNY279,34 млрд). По чистой прибыли компания в целом намного превзошла ожидания (CNY48,9 млрд против CNY40,6 млрд). С нашей точки зрения, отчетность продолжит положительно сказываться на акция Alibaba, по которым сохраняем рейтинг "покупать".

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