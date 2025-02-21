Рубль днем развернулся вниз и дешевеет в паре с юанем перед выходными

Москва. 21 февраля. итайский юань отыграл утренние потери и перешел к повышению на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растерял рост и дешевеет в рамках коррекции перед выходными днями, а также в ожидании новостей относительно российско-американских переговоров и урегулирования российско-украинского конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не ожидается промежуточных российско-американских контактов на высшем уровне до проведения встречи президентов России и США.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,1225 руб., что на 10,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов юань снижался до 11,907 руб. впервые с 29 августа 2024 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 52 копейки, до 89,88 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 50 копеек, до 93,75 руб./EUR1.

"Драйвером укрепления рубля в четверг стали спекулятивные продажи валюты на фоне стремительно растущих ожиданий по снижению геополитических издержек, а также рост активности экспортеров перед февральскими налоговыми выплатами, которые необходимо произвести до конца следующей недели. Считаем, что тренд к укреплению рубля сохранится. Мы оцениваем курс, очищенный от геополитической надбавки, на уровне 85-87 руб./$1 и 11,5-11,7 руб./юань. Полагаем, что в ближайшее время вблизи этих значений может произойти стабилизация котировок", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть ускорили темпы снижения днем в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $75,72 за баррель, что на 0,99% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,97%, до $71,78 за баррель.

Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тыс. б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тыс. баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

"Экспортеры - основа российской экономики. Но из-за крепкого рубля и сохраняющихся санкций они теряют прибыль. (. . .) С начала года цена нефти Urals в рублях упала на 12% и сейчас держится на уровне около 6000 рублей за баррель - такие значения последний раз были в сентябре 2024 года. Главная причина - укрепление рубля. Кроме того, в феврале экспорт нефти может снизиться из-за санкций США", - отмечает главный аналитик по финансовым рынкам ИК "Вектор Капитал" Алексей Головинов. Китайские НПЗ снизили покупки российской нефти, возможно, экспортеры попытаются переориентировать поставки в Индию, но там потребуется дополнительный дисконт, что ударит по прибыли, сказал он.