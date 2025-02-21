Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 21 февраля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник продемонстрировали умеренное снижение после праздничного дня 17 февраля (День президентов).

Участники рынка внимательно следили за заявлениями по итогам российско-американских переговоров, завершившихся 18 февраля в Саудовской Аравии.

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ. "Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам российско-американских консультаций.

В нем отмечалось, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. В частности, стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств "по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран", сообщили на Смоленской площади.

Кроме того, делегации обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

В середине недели котировки как отечественных евробондов, так и американских гособлигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Инвесторы отыгрывали публикацию в США слабой макроэкономической статистики и очередные заявления президента Дональда Трампа относительно пошлин. В частности, Трамп заявил о возможности ввести пошлины в размере 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Решение может быть объявлено 2 апреля. Администрация должна завершить оценку торговых мер к 1 апреля.

В свою очередь число домов, строительство которых было начато в январе, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,515 млн, а не 1,499 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя с объявленного ранее декабрьского уровня на 6,6% - до 1,4 млн.

Цены российских еврооблигаций 20 февраля вновь продемонстрировали боковую динамику, в то время как котировки US Treasuries смогли немного подрасти. Трейдеры оценивали протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого базовая процентная ставка была оставлена на уровне 4,25-4,5% годовых. Как следовало из протокола, руководители ФРС выразили обеспокоенность тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить процесс возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Участники январского заседания Федрезерва ясно дали понять, что "хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки". Они полагают, что им может "потребоваться время" для оценки меняющихся перспектив, говорится в протоколе.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

В последний день недели US Treasuries продолжили плавно восстанавливаться в цене, вернувшись тем самым к уровням недельной давности, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в феврале составил 64,7 пункта. Окончательные данные были пересмотрены с понижением - предварительно сообщалось, что значение индекса составило 67,8 пункта. Эксперты не ожидали пересмотра показателя. Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 4,9% относительно предыдущего месяца - до 4,08 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения до 4,12 млн с декабрьского уровня в 4,24 млн.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене на 0,05%, подешевев до 70,04% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,24% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта - до 17,07% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 0,02%, до 65,89% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта и составила 9,67% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,5 базисного пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в стоимости всего 0,01%, подорожав до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 46 базисных пунктов и составила 33,11% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,03%, до 68,2% от номинала (доходность увеличилась на 15 базисных пунктов, составив 21,62% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,71% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 15,63% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне конца предыдущей недели - 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.