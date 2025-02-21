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Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Распадской
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21 февраля 2025 года 17:18
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Распадской
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Распадской" с целевой ценой 246 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василий Данилов. "Распадская" представила слабые операционные и финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2024 год, - отмечает эксперт. - Значительное снижение выручки и EBITDA, а также уход свободного денежного потока в отрицательную зону обусловлены сокращением объемов продаж угольной продукции и падением цен на коксующийся уголь. Мы ожидаем, что 2025 год окажется не менее сложным для компании, в связи с чем дивидендная пауза сохранится". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РАСПАДСКАЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил рост на ожиданиях ослабления геополитических рисков после начала переговорного процесса между США и Россией для завершения конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи на неделе протестировал рубеж 3300 пунктов, обновив максимум с мая 2024 года, после чего скорректировался; индекс РТС поднялся выше 1170 пунктов (пик с июня 2024г) на фоне укрепления рубля. читать дальше
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.21 февраля 2025 года 18:52
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.21 февраля 2025 года 18:37
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.21 февраля 2025 года 18:22
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций DTE Energy с целевой ценой $140,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста 7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Результаты DTE Energy за 2024 год соответствуют верхней границе изначального прогноза... читать дальше
.21 февраля 2025 года 16:12
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.21 февраля 2025 года 15:43
Москва. 21 февраля. итайский юань отыграл утренние потери и перешел к повышению на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растерял рост и дешевеет в рамках коррекции перед выходными днями, а также в ожидании новостей относительно российско-американских переговоров и урегулирования российско-украинского конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не ожидается промежуточных российско-американских контактов на высшем уровне до проведения встречи президентов России и США. читать дальше
.21 февраля 2025 года 15:35
Слабые результаты за 2П24 еще не учтены в цене акций "Распадской", полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Распадская опубликовала слабые результаты за 2П24 по МСФО, которые вышли существенно ниже наших прогнозов и консенсуса, - указывает эксперт. - Выручка упала на 26%... читать дальше
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Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6080-6160 пунктов на торгах в пятницу при средней волатильности котировок, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют околонулевую динамику, - отмечает эксперт. - На предстоящую... читать дальше
.21 февраля 2025 года 14:24
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.21 февраля 2025 года 13:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ПАО "Распадская", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за 2П24 по МСФО оказались заметно хуже ожиданий, особенно негативный сюрприз был в части EBITDA, который скорректировался на 70% год к году и был значительно... читать дальше
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.21 февраля 2025 года 12:27
Акции "Мечела" могут быть интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Цены как на сталь (на фоне высокой ставки и замедления деловой активности в РФ), так и на уголь (из-за ослабления мирового спроса) находятся на стрессовых уровнях. На краткосрочном... читать дальше
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