Целевой ориентир для пары рубль/юань до конца февраля составляет 11,8-12,3 руб./юань - Freedom Finance Global

Целевой ориентир для пары рубль/юань до конца февраля составляет 11,8-12,3 руб./юань, для пары рубль/доллар - 86-89 руб./$1, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Российская валюта продолжает обновлять полугодовые рекорды роста, - отмечает аналитик. - Эксперты Bloomberg назвали рубль самой эффективной валютой развивающихся стран с начала 2025 года, так как за этот период он укрепился к доллару на 20%. Основная причина укрепления рубля заключается в ожидании нормализации российско-американских отношений и смягчения санкций. Свою роль играет и недооцененность, сформировавшаяся в 2024 году после ухода пары USD/RUB выше 100 руб./$1, так как в условиях санкций импортеры из РФ предъявляли повышенный спрос на иностранную валюту. Однако до урегулирования конфликта на Украине пока далеко, поэтому вполне возможно, что доллар не уйдет ниже 84,5-85 рублей, а отскочит к 90 и выше".

Ориентиры Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на период с 24 по 28 февраля составляют 86-89, 89-92 и 11,8-12,3 соответственно, cообщается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.