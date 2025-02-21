Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6080-6160 пунктов в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6080-6160 пунктов на торгах в пятницу при средней волатильности котировок, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют околонулевую динамику, - отмечает эксперт. - На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при умеренно позитивном балансе рисков с учетом ожидания сильных данных PMI. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6080-6160 пунктов. Индекс образовал "медвежью" дивергенцию по индикатору RSI. Пока мы не придаем этому большого значения, но советуем проявлять осторожность при покупках, так как сигнал может указывать на недостаточную силу "быков". Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 6090. В качестве цели восходящего движения по-прежнему можно рассматривать уровень 6270 пунктов".

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