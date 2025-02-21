"Финам" открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 4500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 4500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,42%, стоп-приказ: 3400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"5 марта компания опубликует отчет за IV квартал и по итогам всего 2024 года. В случае выхода отчетности выше ожиданий рынок можете переоценить стоимость компании в сторону роста", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения локальная тенденция наверх продолжается, после небольшой коррекции актуальность наращивания длинных позиций сохраняется. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3400 руб. риск на портфель составит 0,78%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.