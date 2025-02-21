"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Распадской

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ПАО "Распадская", сообщается в материале аналитиков.

Результаты эмитента за 2П24 по МСФО оказались заметно хуже ожиданий, особенно негативный сюрприз был в части EBITDA, который скорректировался на 70% год к году и был значительно хуже прогнозов, констатируют эксперты. "Распадская" также показала негативный операционный денежный поток в размере минус $105 млн. На этом фоне рекомендация не выплачивать дивиденды была ожидаемой, отмечают в инвесткомпании.

"Сохраняем негативный взгляд на бумаги. Акции компании торгуются крайне дорого даже с учетом предположения, что цены на уголь могут восстановиться на 15-20% до конца 2025 года с текущих минимумов. В частности, форвардный Р/Е на двенадцать месяцев вперед составляет 7х и предполагает премию к средним в 40-50%, что выглядит необоснованно, полагаем", - пишут аналитики в обзоре.

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