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21 февраля 2025 года 12:49
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 5100 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков брокера. Эмитент отчитался за последний квартал и весь 2024 год, впервые в своей истории показав выручку более 1 трлн рублей, констатируют эксперты. На 2025 год "Яндекс" прогнозирует рост выручки более 30% год к году и скорректированный EBITDA не менее 250 млрд рублей, отмечают они. Также компания рассмотрит возможность направить на дивиденды по итогам прошедшего года 80 рублей на акцию, что эквивалентно доходности 1,7%. Компания продолжает показывать хорошие темпы роста выручки и фокусируется на улучшении эффективности бизнеса, что также должно быть положительно воспринято рынком, считают аналитики брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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