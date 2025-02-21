Акции Мечела могут быть интересны для долгосрочных вложений - "Мои Инвестиции"

Акции "Мечела" могут быть интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цены как на сталь (на фоне высокой ставки и замедления деловой активности в РФ), так и на уголь (из-за ослабления мирового спроса) находятся на стрессовых уровнях. На краткосрочном горизонте бумага не выглядит интересно, но в долгосрочной перспективе операционное восстановление и ожидаемый нами рост цен на коксующийся уголь в совокупности с нормализацией денежно-кредитной политики в РФ и оживлением деловой активности окажут поддержку финансовым метрикам компании, - пишут эксперты в комментарии. - Бумага упала в цене в три раза с начала 2024 года и может претендовать по крайней мере на 50%-ный рост к концу текущего года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.