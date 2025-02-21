Прогнозная цена акций Яндекса на горизонте года - 5355 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте двенадцати месяцев составляет 5355 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Эмитент представил ожидаемо сильный отчет за прошлый год, годовая выручка впервые превысила 1 трлн руб., констатируют эксперты.

"Яндекс" выглядит интересно на долгосрочном горизонте. У компании хорошая двузначная рентабельность и есть потенциал роста за счет новых сегментов - облачных сервисов, финтеха, образования и т.д. Менеджмент предложит совету директоров выплатить дивиденды за 2024 год в 80 руб. на акцию (доходность - около 1,7%). От этого "Яндекс", конечно, не станет дивидендной "фишкой", но бонус приятный, - отмечают аналитики ПСБ в обзоре. - В текущем году "Яндекс" ждет роста выручки более чем на 30%, EBITDA - не менее чем на 32%. Полагаем, что компания достигнет своих целей. Наша целевая цена по бумагам на двенадцать месяцев - 5355 руб./акцию (рост примерно на 14% от текущих котировок)".

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