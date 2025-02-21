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21 февраля 2025 года 09:06

Нефть слабо дешевеет

Рынок акций США упал по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы материкового Китая, Гонконга и Японии растут в пятницу. Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, участники рынка оценивали заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах и слабый прогноз ведущего ритейлера страны Walmart.

Трамп накануне подтвердил, что объявит о новых пошлинах в следующем месяце или даже раньше, и добавил древесину и пиломатериалы к списку товаров, ввоз которых в Штаты будет облагаться тарифами.

Также трейдеры оценивают протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого базовая процентная ставка была оставлена на уровне 4,25-4,5% годовых.

Как следует из протокола, руководители ФРС выразили обеспокоенность тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить процесс возвращения инфляции к целевому уровню в 2%.

Участники январского заседания Федрезерва ясно дали понять, что "хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки". Они полагают, что им может "потребоваться время" для оценки меняющихся перспектив, говорится в протоколе.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) упали на 6,5%, став лидером снижения в составе индекса Dow Jones. Крупнейшая в Штатах компания розничной торговли в четвертом квартале 2025 финансового года увеличила выручку на 4,1%, что оказалось лучше прогноза экспертов, однако дала слабый прогноз на текущий фингод.

"Новости от Walmart только усилили опасения по поводу состояния потребительского сектора, - отметил Мэтт Мейли из Miller Tabak + Co. - Мы уже получили очень разочаровывающие данные о потребительском доверии, а данные о потребительских расходах на прошлой неделе были намного хуже прогнозов. Это вызывает вопросы о том, насколько сильным будет рост экономики в текущем году".

Котировки акций ведущих американских банков Goldman Sachs Group (SPB: GS) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) снизились на 3,9% и 4,5% соответственно.

Цена бумаг Hasbro Inc. (SPB: HAS) подскочила на 13%. Американский производитель игрушек зафиксировал резкое падение чистого убытка в четвертом квартале 2024 года, а также сократил выручку на 15%, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.

Совет директоров американского производителя биодобавок Herbalife назначил главным исполнительным директором президента Стефана Грациани. Капитализация компании взлетела на 42,7%.

Рыночная стоимость Palantir Technologies (SPB: PLTR) снизилась на 5,2% после того, как Пентагон намекнул на возможность сокращение оборонного бюджета. Palantir является поставщиком различных ИТ-услуг и продуктов для правительства США, в том числе в оборонной сфере.

Цена бумаг Alibaba (SPB: BABA) в США выросла на 8,1% благодаря сильной отчетности китайского онлайн-гиганта.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,01% и составил 44176,65 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,43% - до 6117,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,47% и составил 19962,36 пункта.

ш Фондовые рынки материкового Китая, Гонконга и Японии растут, в то время как индексы Южной Кореи и Австралии показывают отрицательную динамику.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:46 МСК выросло на 0,2%.

Банк Японии готов увеличить объемы закупок гособлигаций, если долгосрочные процентные ставки резко вырастут, заявил глава ЦБ Кадзуо Уэда, выступая в парламенте в пятницу. Он отметил, что банк будет оперативно действовать в случае необходимости, чтобы обеспечить стабильное формирование доходности.

Потребительские цены в Японии в январе увеличились на 4% в годовом выражении, согласно официальным данным. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,6% в декабре и стала максимальной с января 2023 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3,2%, продемонстрировав самый существенный подъем с июня 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,1% после роста на 3% в декабре.

Лидерами роста котировок стали акции автопроизводителя Nissan (+11,6%) разработчика игр для телефонов DeNA (+11,3%). Также дорожают бумаги других представителей этих отраслей: Nexon (+3%) и Mitsubishi Motors (+3,2%).

Повышается стоимость технологических компаний Screen Holdings и Tokyo Electron - на 4,4% и 1% соответственно, фармацевтических Chugai Pharmaceutical Co. и Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 4,4% и 1,5% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 3%.

Котировки бумаг Lenovo взлетели на 13,8% на Гонконгской фондовой бирже. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров в третьем финквартале (октябрь-декабрь) увеличил чистую прибыль более чем вдвое относительно того же периода предыдущего года, причем она существенно превзошла прогноз аналитиков.

Цена акций Alibaba (SPB: BABA) подскочила на 13,2%. Интернет-гигант в прошедшем квартале нарастил чистую прибыль в 3,4 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожидания экспертов.

Помимо этого, стоимость телекоммуникационной China Unicom поднялась на 12,7%, автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD - на 7,3% и 5,4% соответственно, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 7,2%, биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. - на 6,4%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 5,6%.

Разработчик видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на треть, но снизил выручку на 1,4%. Оба показателя превзошли оценки рынка. Акции компании растут на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК снизилась на 0,03%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 0,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,9%.

Между тем бумаги сталелитейной Posco подорожали на 6,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,3%.

Цена акций Spark New Zealand, предоставляющей телекоммуникационные и цифровые услуги, рухнула на 19,3%.

Котировки бумаг представителей банковского сектора снизились, в том числе Commonwealth Bank - на 2,6%, Westpac Banking - на 0,6%, National Australia Bank - на 0,1% и ANZ Group - на 1,4%.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,8%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $76,38 за баррель, что на $0,1 (0,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,44 (0,6%), до $76,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на $0,1 (0,14%), до $72,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,38 (0,5%), до $72,48 за баррель.

Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 151 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,05 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тыс. б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тыс. баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

"Трейдеры с готовностью проигнорировали данные о существенном приросте запасов, вместо этого сфокусировавшись на довольно внушительной динамике импорта и экспорта", - отметил Роберт Ягер из Mizuho Securities.

Поддержку ценам на нефть также оказали новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тыс. баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере страны ожидается потепление.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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