Рубль утром заметно укрепляется, обновил максимум с конца августа 2024 года в паре с юанем

Москва. 21 февраля. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль укрепляется в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В моменте юань снижался до 11,907 руб. впервые с 29 августа 2024 года.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9385 руб. (-7,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,67 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Драйвером укрепления рубля в четверг стали спекулятивные продажи валюты на фоне стремительно растущих ожиданий по снижению геополитических издержек, а также рост активности экспортеров перед февральскими налоговыми выплатами, которые необходимо произвести до конца следующей недели. Считаем, что тренд к укреплению рубля сохранится. Мы оцениваем курс, очищенный от геополитической надбавки, на уровне 85-87 руб./$1 и 11,5-11,7 руб./юань. Полагаем, что в ближайшее время вблизи этих значений может произойти стабилизация котировок", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск составляет $76,3 за баррель, что на 0,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,26%, до $72,3 за баррель.

Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тыс. б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тыс. баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.