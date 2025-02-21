Индекс RGBI, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 103-107п - ПСБ

Индекс RGBI, скорее всего, будет торговаться в широком диапазоне 103-107 пунктов в отсутствие новых триггеров со стороны внешних и внутренних факторов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в четверг умеренно подрос (на 0,74п, до 106,63п) после публикации накануне обнадеживающих данных по инфляции, констатирует эксперт.

"От минимумов декабря индекс гособлигаций вырос уже на 9%, впитывая позитив от разворота внешнего геополитического курса. На наш взгляд, для продолжения роста и обновления годовых максимумов по индексу нужны новые триггеры как со стороны внешних факторов, так и внутренних (торможение инфляции, смягчения риторики ЦБ РФ). В отсутствии данных факторов индекс RGBI, вероятно, будет находиться в широком диапазоне 103-107 пунктов", - пишет Грицкевич в материале.

Для долгосрочных инвесторов (с горизонтом от одного года) продолжение увеличения позиции в длинных ОФЗ с фиксированным купоном остается актуальным, считает аналитик ПСБ - сценарий дальнейшего снижения геополитических рисков и переход к ослаблению денежно-кредитной политики остается базовым для 2П25.

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