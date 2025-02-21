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21 февраля 2025 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени; вместе с тем поддержку рынку будут оказывать ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, участники рынка оценивали заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах и слабый прогноз ведущего ритейлера страны Walmart. Трамп накануне подтвердил, что объявит о новых пошлинах в следующем месяце или даже раньше, и добавил древесину и пиломатериалы к списку товаров, ввоз которых в Штаты будет облагаться тарифами.

Также трейдеры оценивают протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого базовая процентная ставка была оставлена на уровне 4,25-4,5% годовых. Как следует из протокола, руководители ФРС выразили обеспокоенность тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить процесс возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Участники январского заседания Федрезерва ясно дали понять, что "хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки". Они полагают, что им может "потребоваться время" для оценки меняющихся перспектив, говорится в протоколе.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фондовые рынки материкового Китая, Гонконга и Японии растут, в то время как индексы Южной Кореи и Австралии показывают отрицательную динамику. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:46 МСК увеличилось на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК прибавил 0,7%, гонконгский Hang Seng подскочил на 3%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК снизился на 0,03%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,3%.

Цены на нефть снижаются в пятницу после умеренного повышения накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,34 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,6%, до $76,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились к этому времени также на 0,18%, до $72,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,5%, до $72,48 за баррель.

Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 151 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,05 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей. Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тыс. б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тыс. баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

Поддержку ценам на нефть также оказали новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тыс. баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере страны ожидается потепление.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на треть относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,368 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,178 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 февраля снизился всего на 0,02% и составил 108,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1002,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,45%), "АФК Система-1P-21" (+0,43%) и "Ростелеком-001P-01R" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,58%), "СТМ-001Р-02" (-0,57%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "КЛС-трейд" завершило размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения девять месяцев объемом 550 млн рублей. Размещение проходило с 5 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 29,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 33,83% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 3-го купонного периода ежемесячно будет погашаться по 12,73% от номинала.

АО "Полипласт" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии П02-БО-02 в размере 2,1 млрд рублей при первоначально планируемом объеме не менее 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 февраля. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда - 600 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

МФК "Мани Мен" установила ставку 1-36-го ежемесячных купонов 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 26,5% годовых. Ставка соответствует доходность к погашению в размере 29,96% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 мск 19 февраля до 15:00 мск 20 февраля. Техразмещение состоится 25 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-42-го купонов облигаций серии 001Р-37R со сроком обращения 3,5 года на уровне 19,5% годовых и ставку 1-61-го купонов 5-летних облигаций серии 001Р-38R на уровне 17,9% годовых. Купоны по выпускам ежемесячные. Сбор заявок на оба выпуска прошел 20 февраля. Размещение выпуска серии 001Р-38R проходит с премаркетингом: при открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 19,25% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался, а объем размещения был увеличен с 25 млрд рублей до 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск 001Р-37R прошел за час без премаркетинга, его объем пока не известен. Техразмещение обеих эмиссий запланировано на 26 февраля.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 21,7% годовых. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке на финансовой платформе "Финсуслуги" Московской биржи. Среди потенциальных приобретателей бумаг - физические лица, являющиеся работниками компании. Дата размещения пока не раскрывается. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 10 млрд рублей.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) 28 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-10 с офертой через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 28,7% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) 3 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 3-летних облигаций серий 001Р-02 и 001Р-03 общим планируемым объемом 1 млрд рублей. По выпускам предусмотрена оферта через 1,5 года, купоны ежемесячные. Выпуск 001Р-02 с фиксированными купонами, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых (ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 29,34% годовых). Выпуск 001Р-03 с плавающими купонами, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 600 базисных пунктов. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" планирует 4 марта c 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии ПБО-02-09 с офертой через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 28,71% годовых. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N6.

АО Лизинговая компания "Роделен" 10 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом не менее 500 млн рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 29,97% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 25-59-го купонов, еще 3,05% от номинала в дату выплаты 60-го купона; в результате дюрация составит около 2,3 лет. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 21% годовых. Десятилетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке квартального купона 10,25% годовых до оферты с исполнением 5 марта 2025 года. Период сбора заявок на приобретение установлен с 24 по 28 февраля.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 8-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2024 года по ставке 22% годовых. Ставка 2-60-го ежемесячных купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала погашается ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов гасится по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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