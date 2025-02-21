Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3270-3310п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3270-3310 пунктов в течение торговой сессии пятницы, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рынок акций в четверг продолжил консолидацию у локальных максимумов. Индекс Мосбиржи пытался выйти выше отметки 3300 пунктов, однако не смог удержать ее в отсутствие значимых новостей. Торговая активность продолжила снижаться - ликвидными бумагами наторговали на 134 млрд руб. (это минимумы с 11 февраля)", - указывает эксперт в комментарии. - Учитывая новостные риски выходных, сильных движений рынок может не показать и в пятницу. Ждем, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне 3270-3310 пунктов в ожидании новых вводных".

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