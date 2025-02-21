Рынку акций РФ нужны новые драйверы для роста - "Алор Брокер"

Российскому рынку акций нужны новые драйверы для роста, снижение индекса Мосбиржи в район чуть выше 3000 пунктов пока выглядит очень вероятным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Отметка 3300 пунктов по индексу Мосбиржи остается непокоренной, хотя она и была проторгована в начале текущей недели на эйфории. Мы не стали бы закладываться на то, что пробой произойдет в ближайшее время. Позитивные заявления из-за океана уже не приводят к агрессивным покупкам, нужны какие-то конкретные шаги. Если их не последует, то может сработать старое правило: если рынок не хочет расти, то он будет снижаться, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Вновь напомним, что на дневном графике индекса Мосбиржи присутствует довольно сильный незакрытый "гэп" от 13 февраля. Так что провал рынка в район чуть выше 3000 пунктов выглядит очень вероятным. И это может быть отличной возможностью для новых покупок акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.