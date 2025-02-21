Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Великобритании в январе;

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США в феврале;

- продажи домов на вторичном рынке США в январе;

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в феврале;

- финансовые результаты "Распадской" за 2П24 по МСФО;

- глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел стран G20.

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