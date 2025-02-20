Юань опустился до 12 руб. впервые с 3 сентября 2024 года

Москва. 20 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам февраля, которые предстоят на следующей неделе.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,018 руб., что на 33,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее юань падал до 12 руб. впервые с 3 сентября 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 91,3 копейки, до 90,4268 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5859 рубля, до 94,0834 руб./EUR1.

"Российский рубль продолжил укрепление к иностранным валютам. За месяц его курс вырос более чем на 13%. В значительной степени укрепление российской валюты может быть связано с политикой, проводимой новым американским президентом и ожиданиями скорого завершения горячей фазы боевых действий на Украине. Снижение геополитической напряженности и постепенная отмена санкций, с высокой вероятностью, приведет к желанию иностранных инвесторов вернуться на перспективный российский рынок, что также будет способствовать укреплению отечественной валюты. В ближайшей перспективе существует вероятность укрепления российской валюты до уровня 85 руб. за доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль в первой половине торгов активно укреплялся к юаню, который приблизился к уровню 12 руб. впервые с сентября прошлого года. Затем российская валюта ощутимо скорректировалась, но сохраняет большие достижения четверга. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары вновь несут более серьезные потери, чем пара "юань-рубль". Предложение иностранной валюты остается избыточным. Это обусловлено приближением пика фискальных платежей экспортеров 25 и 28 февраля, а также вступлением 27 февраля в силу санкций США против российского нефтегазового сектора. К этой дате некоторые попавшие в санкционный список компании могут конвертировать большие объемы инвалюты в рубли, что усиливает ее продажу", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля 2025 года составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась - до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и также до 10,00% с 9,99% на 10 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее. ЦБ при этом сохранил прогноз по ставке на 2027 года на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля.

"Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И, по нашим оценкам, пик где-то будет, наверное, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря), по инфляции в 2026 году - 4,6%.

Котировки нефти продолжают расти вечером в четверг в ожидании официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $76,56 за баррель, что на 0,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,57%, до $72,73 за баррель.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в 20:00 по Москве в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет укажет на рост запасов нефти на 3 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 февраля осталась на прежнем уровне - 20,97% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в четверг также не изменилась относительно предыдущего рабочего дня, оставшись на отметке 20,89% годовых, версия RUONIA на три месяца поднялась на 1 базисный пункт - до 20,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,91% годовых.