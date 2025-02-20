Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 20 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,24% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,06% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,89% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,67% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 6 базисных пунктов, до 71,51% от номинала (их доходность увеличилась на 30 базисных пунктов - до 33,1% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 68,21% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, составив 21,59% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта, до 15,61% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в четверг демонстрируют умеренный рост, отыгрывая как заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах, так и публикацию новой порции макроэкономической статистики.

Дональд Трамп накануне подтвердил, что объявит о новых пошлинах в следующем месяце или даже раньше, и добавил древесину и пиломатериалы к списку товаров, ввоз которых в Соединенные Штаты будет облагаться тарифами.

Также трейдеры оценивают протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого базовая процентная ставка была оставлена на уровне 4,25-4,5% годовых. Как следует из протокола, руководители ФРС выразили обеспокоенность тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить процесс возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Участники январского заседания Федрезерва ясно дали понять, что "хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки". Они полагают, что им может "потребоваться время" для оценки меняющихся перспектив, говорится в протоколе.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.