"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Яндекс" представил финансовые результаты за 4К2024, которые несколько превзошли консенсус аналитиков, - пишет эксперт. - Все основные сегменты бизнеса продемонстрировали устойчивую положительную динамику дохода. EBITDA выросла в абсолютном выражении вслед за выручкой, но рентабельность немного снизилась на фоне значительных инвестиций внутри сегмента прочих инициатив. По итогам года компании немного не хватило до своей цели роста выручки на уровне 38-40% г/г. Менеджмент объяснил это тем, что на фоне жесткой ДКП группа меньше инвестировала в рост и больше концентрировалась на прибыльности".

Подобная стратегия позволила "Яндексу" значительно превзойти верхнюю границу прогнозного диапазона по EBITDA, подчеркивает аналитик. В следующем году руководство компании ожидает рост выручки более 30% г/г и EBITDA не менее 250 млрд руб., что выше текущих оценок "Велес Капитала".

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