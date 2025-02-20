Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Мечела

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Мечела" при целевой цене 85 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Мечел" 20 февраля раскрыл результаты за 2П24 по МСФО, которые мы оцениваем как слабые, - отмечает эксперт. - Выручка уменьшилась на 14% г/г до 182 млрд руб., что на 2-3% ниже нашей и среднерыночной оценок. "Мечел" показал чистый убыток в 20 млрд руб., главным образом из-за роста финансовых расходов. Из негативных моментов также отметим, что процентные расходы (26 млрд руб.) даже превысили EBITDA за период (23 млрд руб.)".

В силу неблагоприятной конъюнктуры на рынке коксующегося угля и стали, а также роста процентных расходов на фоне высокой ключевой ставки (практически по всем долгам "Мечела" установлены плавающие ставки) показатели прибыли продолжат, по мнению Смолина, ухудшаться, как минимум, в 1П25. Стратег допускает, что слабые результаты "Мечела" за 2П24 еще не отражены в текущих котировках и подтверждает рейтинг "продавать".

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