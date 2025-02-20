Геополитическая премия может уйти из курсов валют уже к концу февраля-началу марта - ПСБ, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) ДенисПопов.

"Доллар уже ниже 88 рублей. Может ли он продолжить дешеветь? На наш взгляд, геополитическая премия может уйти из курсов валют уже к концу февраля-началу марта, - прогнозирует эксперт. - Кроме позитивного новостного фона, подпитывающего спекулятивные продажи иностранной валюты, технически к укреплению рубля располагают подготовка экспортеров к налоговым выплатам и сезонно ограниченный импорт. Прогноз на конец года мы снизили со 107,7 руб../$1 до 98,5 руб../$1 - один из самых низких на рынке".

Однако если Россия и США перейдут к практическим мерам по улучшению отношений, то это, по мнению аналитика, в первую очередь затронет финансовую сферу. На этом фоне перспективы рубля могут заметно улучшиться из-за существенного притока капитала в страну, в том числе иностранного - Минфин РФ почти согласовал проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений.

"При реализации такого сценария, который мы пока не рассматриваем как базовый, курс доллара может продолжить снижаться в район 70-80 руб./$1", - пролагает Попов.

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