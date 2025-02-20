"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $87,6 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"С начала декабря 2024 года бумаги компании подорожали на 19% и достигли нашей целевой цены, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Успешный квартальный отчет Lam Research, в котором компания превзошла ожидания рынка по выручке и чистой прибыли, а также улучшила прогноз на 2025 год, способствовал быстрому достижению этой отметки. Мы считаем, что на данный момент акции оценены справедливо, и с осторожностью смотрим на перспективы их дальнейшего роста в свете проблем компании на китайском рынке и угрозы торговых войн".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, она оказывает услуги по его обслуживанию.

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