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20 февраля 2025 года 15:21

Рубль днем усилил рост в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам февраля

Москва. 20 февраля. Китайский юань ускорил темпы снижения на Московской бирже днем в четверг. Рубль растет благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам февраля, которые предстоят на следующей неделе. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,0745 руб., что на 28,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 2,06 рубля, до 89,91 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 2,3 рубля, до 93,52 руб./EUR1.

Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля 2025 года составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась - до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и также до 10,00% с 9,99% на 10 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее. ЦБ при этом сохранил прогноз по ставке на 2027 года на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля.

"Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря), по инфляции в 2026 году - 4,6%.

Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок перешли к росту на торгах в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса и предложения на рынке.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 20:00 мск.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $76,3 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,11%, до $72,39 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора РФ.

Между тем постпреды стран ЕС согласовали новые ограничительные меры против России, в том числе против 73 нефтяных танкеров, сообщила в среду Financial Times со ссылкой на источники.

эб аш


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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