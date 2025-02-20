"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 5500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 3750 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на сильную отчетность компании: чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за 2024 год составила 11,5 млрд руб., снизившись в 4,8 раза по сравнению с 55,6 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 37,5% до 1,1 трлн руб. против 0,8 трлн руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена двигается в рамках растущего тренда к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3750 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,82", - указывают в "Финаме".

"Яндекс" - поисковая система в России и Восточной Европе, основанная в 1997 году. Представляет собой эффективный инструмент для поиска информации в интернете и экосистему сервисов, предлагающих пользователям решения для повседневных задач.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.