Растет спрос инвесторов на облигации с фиксированным купоном - "Альфа-Капитал"

Растет спрос инвесторов на облигации с фиксированным купоном, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала".

"Минфин вторую неделю подряд проводит крупные размещения ОФЗ с фиксированным купоном - спрос и объем привлечения находятся на рекордных с 2021 года уровнях, - пишут эксперты. - К фиксированным ставкам вернулись и корпоративные эмитенты. В январе около 96% рыночных размещений пришлось на бумаги с фиксированным купоном, хотя до этого в течение нескольких месяцев преобладали размещения флоатеров. Спрос на облигации с фиксированным купоном, как государственные, так и корпоративные, вырос и на вторичном рынке".

Внимание инвесторов сейчас приковано к геополитике, объясняет эксперт "Альфа-Капитала" Алексей Корнев. Несмотря на то, что ЦБ по-прежнему сохраняет жесткую риторику, рынок понимает, что в случае улучшения геополитической обстановки и успешных переговоров России и США ставки могут перейти к снижению быстрее, чем предполагается в прогнозе регулятора, а это приведет к росту облигаций с фиксированным купоном, особенно долгосрочных. Поэтому многие инвесторы уже сейчас переключаются на покупку таких бумаг.

Кроме того, в последние недели крупные банки начали постепенно снижать ставки по вкладам, что также увеличивает спрос на облигации как на альтернативный инструмент с фиксированной доходностью.

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