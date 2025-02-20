"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Applied Materials с целевой ценой $207,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 20,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"На фоне улучшения ситуации в глобальной полупроводниковой отрасли Applied Materials довольно уверенно смотрится в финансовом плане, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - При этом мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на бизнес компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, и Applied Materials, учитывая сильные позиции компании в отрасли, будет и далее оставаться бенефициаром. Акции Applied Materials торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам и, мы считаем, заслуживают внимания инвесторов".

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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