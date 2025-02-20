Рубль утром укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговому периоду февраля

Москва. 20 февраля. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в четверг, рубль укрепляется в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,311 руб. (-4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,98 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля 2025 года составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и также до 10,00% с 9,99% на 10 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорится в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее. ЦБ при этом сохранил прогноз по ставке на 2027 года на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля.

"Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря), по инфляции в 2026 году - 4,6%.

Цены на нефть опускаются в четверг после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США.

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 20:00 мск в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $75,99 за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,45%, до $72,1 за баррель.

Цены на нефть выросли накануне на сообщениях СМИ о том, что страны G7 обсуждают варианты усиления механизма действия потолка цен на российскую нефть.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора РФ, отмечает Market Watch.

эб мв