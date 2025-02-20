Поток позитивных новостей сдерживает потенциальную техническую коррекцию индекса RGBI - ПСБ

Поток позитивных новостей сдерживает потенциальную техническую коррекцию индекса RGBI, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI продолжает консолидироваться вблизи отметки 106 пунктов, поддерживаемый как внешним позитивным потоком новостей, так и внутренними факторами, - отмечает эксперт. - Пока мощный поток позитивных новостей сдерживает потенциальную техническую коррекцию индекса RGBI, необходимую для охлаждения рынка госбумаг после стремительного роста. При сохранении столь высокой интенсивности поступления позитива на рынок она может иметь и плоский формат - консолидацию в течение 1-2 недель на достигнутом уровне".

Тем не менее, аналитик не исключает возврат в зону 103-104 пунктов по индексу RGBI (то есть возможную коррекцию на уровне около 3%). По мнению Грицкевича, для долгосрочных инвестиций (с горизонтом 1 год и более) продолжать накапливать позицию в госбумагах целесообразно и на текущих уровнях.

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