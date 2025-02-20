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20 февраля 2025 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 февраля.- Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России за неделю с 11 по 17 февраля составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%. Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и также до 10,00% с 9,99% на 10 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Американские фондовые индексы слабо выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали статистику, корпоративную отчетность, протокол январского заседания Федеральной резервной системы, а также очередные заявления президента США Дональда Трампа. Он заявил во вторник о возможности ввести пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Решение может быть объявлено 2 апреля. Администрация должна завершить оценку торговых мер к 1 апреля.

Между тем, как следует из протокола последнего заседания Федрезерва, его руководство обеспокоено тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

Число домов, строительство которых было начато в январе, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в среду. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,515 млн, а не 1,499 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя с объявленного ранее декабрьского уровня на 6,6% - до 1,4 млн.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные, корпоративные новости и денежно-кредитную политику Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Значение японского Nikkei 225 падает на 1,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%. НБК в четверг не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже не изменилась - 3,6%. Аналитики также не прогнозировали пересмотра. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, четвертый месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США. Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд. Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 20:00 мск в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $75,93 за баррель, что на 0,14% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 0,3%, до $76,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,28%, до $72,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,56%, до $72,25 за баррель.

Цены на нефть выросли накануне на сообщениях СМИ о том, что страны G7 обсуждают варианты усиления механизма действия потолка цен на российскую нефть. Трейдеры также продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора РФ, отмечает Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,172 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,779 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 февраля вырос на 0,09% и составил 108,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 1002,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+1,06%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,47%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,84%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,54%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Антерра" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го квартальных купонов установлена на уровне 30% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 6-го купонного периода.

ООО "Новые технологии" установило объем размещения 2-летнего флоатера серии 001Р-03 в размере 700 млн рублей, выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-04 с фиксированными купонами - в размере 1,1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 18 февраля. По выпуску 001Р-03 предусмотрены плавающие купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России. Спред к ключевой ставке установлен в размере 5,5% годовых. По выпуску 001Р-04 купоны фиксированные, ставка установлена в размере 24,25% годовых до погашения (ей соответствует доходность к погашению в размере 26,55% годовых). Купоны по обоим займам квартальные. Техразмещение пройдет 21 февраля. Выпуск 001Р-03 будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, заем 001Р-04 - неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "А Спэйс" (ранее - ООО "Аполлакс Спэйс") 21 февраля начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 31% годовых до погашения, ей соответствует доходность к погашению в размере 35,81% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в течение последнего года (будет выплачиваться по 8,33% от номинала), а также call-опцион в дату окончания 18-го купона.

АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002P-05 предварительным объемом 5 млрд рублей на уровне 2% годовых. Купоны по займу ежемесячные плавающие, по выпуску предусмотрена оферта через 15 месяцев. Сбор заявок на выпуск прошел 19 февраля. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 21 февраля c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-005Р-03 объемом от 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Срок обращения выпуска - 1,5 года. Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Авто финанс банк 26 февраля соберет заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-001P-14 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,45% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002P-01 с офертой через 1 год и 1 мес. объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 27,45% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "ДельтаЛизинг" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом от 3 млрд рублей на уровне не выше 25,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 28,39% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ставки 2-36-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Облигации имеют амортизационную структуру погашения - по 4% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 12-36-го купонов. "ДельтаЛизинг" 3 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на бонды. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Синара-Транспортные Машины" (OKPO code: 82085471) в первой половине марта планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-05 объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по выпуску плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 500 базисных пунктов. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 22,02% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-08 на уровне 0,1% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона - 8,21% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 марта.

Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) выкупила по оферте 6 млн 739,205 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 96,27% займа. Десятилетние облигации серии 001Р-03 на 7 млрд рублей были размещены в августе 2021 года по ставке купонов до оферты на уровне 8,55% годовых. Перед офертой компания установила ставки 8-10-го полугодовых купонов на уровне 20% годовых.

Кв вч

MOEX$#&: AFKS, GMKN, LEAS, MGNT

OKPO code$#&: 56502133, 57992197, 82085471


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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