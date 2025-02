Фондовые индексы США слабо выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Азиатские акции в основном снижаются, японский Nikkei 225 теряет 1,3%. Цены на нефть опускаются на данных API о росте запасов в США, Brent торгуется у $75,8 за баррель.

Американские фондовые индексы слабо выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Инвесторы оценивали статистику, корпоративную отчетность, протокол январского заседания Федеральной резервной системы, а также очередные заявления президента США Дональда Трампа.

Он заявил во вторник о возможности ввести пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Решение может быть объявлено 2 апреля. Администрация должна завершить оценку торговых мер к 1 апреля.

Между тем, как следует из протокола последнего заседания Федрезерва, его руководство обеспокоено тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

Число домов, строительство которых было начато в январе, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в среду. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,515 млн, а не 1,499 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя с объявленного ранее декабрьского уровня на 6,6% - до 1,4 млн, по данным Trading Economics.

Цена акций Analog Devices (SPB: ADI) выросла за день на 9,7%. Производитель полупроводниковой продукции в первом финансовом квартале, который завершился 1 февраля, получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков, а также дал сильный прогноз на текущий период.

Также повысились котировки бумаг других представителей полупроводниковой отрасли, включая Microchip Technology (SPB: MCHP) - на 9,9%, Super Micro Computer Inc. - на 8%, NXP Semiconductors - на 7,3%, ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) - на 6,9%, Texas Instruments (SPB: TXN) - на 5,3%.

Производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum (SPB: OXY) получил чистый убыток в четвертом квартале из-за единовременных расходов, однако скорректированная прибыль превзошла ожидания экспертов. Бумаги компании подорожали на 4,4%.

Акции нефтегазовой Devon Energy (SPB: DVN) подскочили на 7,7% также благодаря хорошей квартальной отчетности.

Швейцарский производитель навигационной техники и "умных часов" Garmin Ltd. (SPB: GRMN), акции которого торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, в октябре-декабре увеличил операционную прибыль в 1,5 раза, а также объявил о повышении дивидендов на 20%. Цена бумаг компании взлетела на 12,6% и стала лидером среди компонентов S&P 500.

Акции Capri Holdings (SPB: CPRI), владеющей модными домами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, подорожали на 5% после того, как компания подтвердила прогноз выручки на текущий фингод (завершится в начале апреля) на уровне $4,4 млрд.

В то же время котировки акций Etsy Inc. (SPB: ETSY) рухнули более чем на 10%. Онлайн-площадка для торговли изделиями ручной работы получила рекордную выручку в четвертом квартале, однако она не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена бумаг International Flavors & Fragrances (SPB: IFF) снизилась на 5,2%. Производитель ароматизаторов и пищевых ингредиентов незначительно увеличил выручку в 2024 году, однако ожидает ее снижения по итогам этого года.

Стоимость Toll Brothers (SPB: TOL) упала на 5,9%. Строительная компания сократила чистую прибыль и выручку в первом финквартале (ноябрь-январь), причем оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели на 6,1% после того, как днем ранее они подскочили более чем на 16% на сообщениях СМИ о том, что TSMC и Broadcom претендуют на покупку активов чипмейкера.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 71,25 пункта (на 0,16%) и составил 44627,59 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 14,57 пункта (на 0,24%) - до 6144,15 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 14,99 пункта (на 0,07%) и завершил сессию на отметке 20056,25 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные, корпоративные новости и денежно-кредитную политику Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%.

НБК в четверг не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже не изменилась - 3,6%.

Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, четвертый месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Kuaishou Technology, дешевеющие на 6,1%.

Рыночная стоимость Meituan (SPB: 3690) уменьшается на 6%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 3,1%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,7%, New Oriental Education & Technology Group - на 2,6%.

Капитализация Alibaba (SPB: BABA) Health и BYD повышается на 3,1%, WuXi AppTec - на 3%, China Resources Power Holdings - на 2,6%, Hang Seng Bank - на 2,3%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,3%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Yokohama Rubber (-6,9%).

Рыночная стоимость Shimizu Corp. уменьшается на 5%, Hino Motors - на 4,9%, Subaru - на 4,2%, J. Front Retailing - на 3,7%.

Цена бумаг Toto Ltd. увеличивается на 4,8%, Renesas Electronics - на 4,2%, Osaka Gas - на 3,3%, Socionext - на 2,9%, Yamato Holdings - на 2,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,8%.

Котировки бумаг Hyundai Motor и Samsung Electronics снижаются на 0,7%.

Стоимость акций Posco увеличивается на 3,9%, Korean Air Lines - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,2%.

Уровень безработицы в Австралии в январе повысился до максимальных с октября прошлого года 4,1% по сравнению с 4% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Показатель совпал с ожиданиями рынка, по данным Trading Economics.

Между тем количество занятых в Австралии в минувшем месяце выросло на 44 тыс. и достигло 14,63 млн, вновь установив рекорд. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 20 тыс.

Капитализация BHP снизилась на 2%, Rio Tinto - на 1,5%.

Выручка Rio Tinto в 2024 году сократилась на 1%, до $53,7 млрд, EBITDA - на 2%, до $23,3 млрд, говорится в сообщении компании.

Цены на нефть опускаются в четверг после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США.

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 20:00 мск в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $75,75 за баррель, что на $0,29 (0,38%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,2 (0,3%), до $76,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,34 (0,47%), до $71,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 (0,38%), до $72,10 за баррель.

Цены на нефть выросли накануне на сообщениях СМИ о том, что страны G7 обсуждают варианты усиления механизма действия потолка цен на российскую нефть.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора РФ, отмечает Market Watch.