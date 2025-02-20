Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:15 МСК);

- индекс цен производителей Германии в январе (10:00 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16:30 МСК);

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (20:00 МСК);

- квартальные результаты Alibaba, Walmart, Booking, Newmont Goldcorp, Lloyds Banking, Anglo American;

- Лавров примет участие в совещании глав МИД стран Большой двадцатки;

- совет директоров "Распадской" обсудит дивиденды за 2024 год;

- операционные и финансовые результаты "Мечела" за 2024 год;

- финансовые результаты "Яндекса" за IV кв. 2024 года по МСФО.

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