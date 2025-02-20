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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
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20 февраля 2025 года 09:11
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:15 МСК); - индекс цен производителей Германии в январе (10:00 МСК); - индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16:30 МСК); - отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (20:00 МСК); - квартальные результаты Alibaba, Walmart, Booking, Newmont Goldcorp, Lloyds Banking, Anglo American; - Лавров примет участие в совещании глав МИД стран Большой двадцатки; - совет директоров "Распадской" обсудит дивиденды за 2024 год; - операционные и финансовые результаты "Мечела" за 2024 год; - финансовые результаты "Яндекса" за IV кв. 2024 года по МСФО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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20 февраля 2025 года 09:42
Риски дальнейшего снижения индекса Мосбиржи к уровням 3130-3150 пунктов сохраняются, полагает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев. "Индекс Мосбиржи в среду вернулся в район 3300 пунктов, прибавив 1,2%. Ажиотажные объемы торгов ожидаемо спадают, - констатирует аналитик. - Вчера обороты сократились... читать дальше
.20 февраля 2025 года 09:26
"Финам" понизил рейтинг акций "Промомеда" после фазы динамичного роста до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 435 рублей, что на 1,9% ниже последней цены закрытия, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции "Промомеда" превзошли наши ожидания и принесли доходность в размере 18% за... читать дальше
.20 февраля 2025 года 09:12
Фондовые индексы США слабо выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Азиатские акции в основном снижаются, японский Nikkei 225 теряет 1,3%. Цены на нефть опускаются на данных API о росте запасов в США, Brent торгуется у $75,8 за баррель. читать дальше
.19 февраля 2025 года 19:36
Рынок акций РФ превысил 3270п по индексу МосБиржи после локальной просадки днем на санкционных новостях из ЕС
Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ в среду вернулся к росту в ожидании свежих геополитических новостей, при этом спекулянты быстро отыграли известия, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $76 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию основных торгов превысил 3270 пунктов после локального снижения днем в район 3220 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,7%) и "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%). читать дальше
.19 февраля 2025 года 19:30
Москва. 19 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос благодаря улучшению внешнеполитического фона и ожиданиям возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в феврале. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,356 руб., что на 6,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.19 февраля 2025 года 19:09
Москва. 19 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились. читать дальше
.19 февраля 2025 года 19:00
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD112 и $116, что отражает потенциал роста на 26,7% и 28,6% от текущего уровня соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея... читать дальше
.19 февраля 2025 года 18:33
Цена Brent может вырасти до $81 за баррель в ближайшие два месяца на фоне ремонта КТК, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Объем прокачки нефти из Казахстана в Европу через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться на 30% ввиду... читать дальше
.19 февраля 2025 года 18:10
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: "НОВАТЭК", HeadHunter (МКПАО "Хэдхантер"), "Газпром нефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и "Интер РАО". Аналитики считают, что на фоне благоприятной... читать дальше
.19 февраля 2025 года 17:19
Возможно снижение котировок акций Boeing Co. в краткосрочной и среднесрочной перспективах, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Успех A321XLR, нового самолета Airbus, поставки которого начались в конце 2024 года и которому уже отдают предпочтение некоторые крупные заказчики Boeing,... читать дальше
.19 февраля 2025 года 16:36
Продолжение снижения котировок акций Baidu Inc. в настоящее время маловероятно, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Выручка эмитента, как следует из представленной отчетности за 4К24, падает третий квартал подряд, констатируют эксперты: в результатах подразделений, которые занимаются... читать дальше
.19 февраля 2025 года 16:05
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Софтлайна" с прогнозной стоимостью на уровне 200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка. Эмитент показал сильные финансовые результаты за 2024 год, констатируют эксперты. Также они отмечают, что менеджмент... читать дальше
.19 февраля 2025 года 15:36
Рубль днем усилил темпы роста в паре с юанем на новостях о возможности встречи президентов РФ и США до конца месяца
Москва. 19 февраля. Китайский юань ускорил темпы снижения на Московской бирже днем в среду, рубль растет на ожиданиях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в феврале. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,31 руб., что на 11,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.19 февраля 2025 года 15:27
Акции "Т-Технологий" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сокращенные операционные результаты за январь 2025 года. Операционные результаты, а также финансовые показатели по РСБУ не полностью отражают результаты работы всей... читать дальше
.19 февраля 2025 года 14:24
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6100-6170 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в боковике, на внешних площадках наблюдается смешанная динамика, -... читать дальше
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