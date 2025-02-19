.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в среду умеренно повысился в паре с юанем на улучшении внешнеполитического фона
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,23%
Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%
 
Власти планируют резко сократить траты из ФНБ
Власти запланировали резкое уменьшение трат из ФНБ в этом году. Ключевой статьей расходов из ФНБ в 2025 году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. На них планируется потратить 700 млрд рублей, заявили "Известиям" в Минэке. Помимо...
 
Что надо доработать в законопроекте о платформенной экономике
Законопроект о платформенной экономике внесен в правительство, но в нем остается еще несколько серьезных развилок, которые будут обсуждаться на площадке кабмина, сообщил "Ведомостям" директор департамента цифрового развития экономики данных Минэка...
 
Творческий бизнес предлагают поддержать налоговыми льготами
Реализация закона о развитии креативных индустрий сопряжена с рядом рисков - они изложены в проекте резолюции профильного форума РСПП, прошедшего во вторник в рамках Недели российского бизнеса. Из-за отсутствия в законе критериев субъектов...
 
19 февраля 2025 года 19:30

Рубль в среду умеренно повысился в паре с юанем на улучшении внешнеполитического фона

Москва. 19 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос благодаря улучшению внешнеполитического фона и ожиданиям возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в феврале. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,356 руб., что на 6,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 91,3 копейки, до 90,4268 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5859 рубля, до 94,0834 руб./EUR1.

"В среду рубль возобновил укрепление в паре с юанем, рост был довольно умеренный, однако полагаю, что в ближайшее время повышение нацвалюты может еще немного усилиться. Вдобавок к позитиву со стороны политики поддержку рублю окажет подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля, которые ожидаются на следующей неделе. Что касается сегодняшнего дня, то, несмотря на определенное разочарование, которое испытал рынок вчера после встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде и которое, по нашему мнению, в значительной степени, было вызвано завышенными ожиданиями, последние известия сполна перекрыли этот пессимизм. Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры и подтвердил готовность к встрече с американским коллегой, а Дональд Трамп не исключил, что встреча может произойти еще до конца месяца", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что ему доложили об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он оценивает их высоко. "Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть", - сказал он в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Кроме того, Путин заявил, что у него есть желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но эту встречу следует подготовить. "У нас есть желание провести такую встречу. Я бы хотел эту встречу провести", - сказал Путин в среду журналистам. "Но нужно ее подготовить, чтобы был результат", - подчеркнул он.

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. По сообщению американских СМИ, он назвал переговоры "очень хорошими". Трамп добавил, что теперь более уверен в возможности решить кризис на Украине.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

Постпреды ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций согласовали запрет на операции с некоторыми аэропортами и портами, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Другие меры в рамках нового пакета включают запрет транзакций с некоторыми портами и аэропортами, которые используются для обхода действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно собеседникам агентства, новые меры предполагают отключение более 10 банков от системы SWIFT.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила в соцсети Х, что санкции в среду прошли согласование на уровне постпредов.

Европейские СМИ отмечают, что окончательное одобрение мер запланировано на следующую неделю.

Котировки фьючерсов на нефть продолжают повышаться в среду и прибавляют более 1%, в том числе на неопределенности перспектив поставок из Казахстана, России и других стран ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $76,24 за баррель, что на 0,56% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,77%, до $72,38 за баррель.

Ранее на этой неделе нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кропоткинская", принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), подверглась атаке БПЛА. В 2024 году через НПС "Кропоткинская" было перекачано свыше 63 млн тонн нефти, около 90% которой поступило с территории Казахстана.

Компания "Транснефть", являющаяся акционером КТК, сообщала со ссылкой на специалистов консорциума, что последствия повреждения НПС будут устраняться в течение от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.

Накануне представители США и России провели первый день переговоров по Украине в Эр-Рияде. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает Market Watch.

Тем временем страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности.

Инвесторы также ждут решений ОПЕК+ относительно наращивания нефтедобычи, которое было запланировано на апрель. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что этот срок может быть отложен.

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в начале апреля может ввести 25%-ные пошлины на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Торговые войны могут оказывать негативное влияние на экономический рост, что, в свою очередь, способно ослабить спрос на нефть.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 20,97% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в среду остались на прежнем уровне - 20,89% и 20,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,89% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 февраля 2025 года 09:42
Риски дальнейшего снижения индекса Мосбиржи к уровням 3130-3150п сохраняются - БКС Экспресс
Риски дальнейшего снижения индекса Мосбиржи к уровням 3130-3150 пунктов сохраняются, полагает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев. "Индекс Мосбиржи в среду вернулся в район 3300 пунктов, прибавив 1,2%. Ажиотажные объемы торгов ожидаемо спадают, - констатирует аналитик. - Вчера обороты сократились...    читать дальше
.
20 февраля 2025 года 09:26
"Финам" понизил рейтинг акций Промомеда до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций "Промомеда" после фазы динамичного роста до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 435 рублей, что на 1,9% ниже последней цены закрытия, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции "Промомеда" превзошли наши ожидания и принесли доходность в размере 18% за...    читать дальше
.
20 февраля 2025 года 09:12
S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Фондовые индексы США слабо выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Азиатские акции в основном снижаются, японский Nikkei 225 теряет 1,3%. Цены на нефть опускаются на данных API о росте запасов в США, Brent торгуется у $75,8 за баррель.    читать дальше
.
20 февраля 2025 года 09:11
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:15 МСК); - индекс цен производителей Германии в январе (10:00 МСК); - индекс производственной активности ФРБ...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 19:36
Рынок акций РФ превысил 3270п по индексу МосБиржи после локальной просадки днем на санкционных новостях из ЕС
Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ в среду вернулся к росту в ожидании свежих геополитических новостей, при этом спекулянты быстро отыграли известия, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $76 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию основных торгов превысил 3270 пунктов после локального снижения днем в район 3220 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,7%) и "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%).    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 19:09
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 19 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 19:00
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD112 и $116, что отражает потенциал роста на 26,7% и 28,6% от текущего уровня соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 18:33
Цена Brent может вырасти до $81/барр. в ближайшие два месяца - Freedom Finance Global
Цена Brent может вырасти до $81 за баррель в ближайшие два месяца на фоне ремонта КТК, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Объем прокачки нефти из Казахстана в Европу через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться на 30% ввиду...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 18:10
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: "НОВАТЭК", HeadHunter (МКПАО "Хэдхантер"), "Газпром нефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и "Интер РАО". Аналитики считают, что на фоне благоприятной...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 17:19
Возможно снижение цены акций Boeing в кратко- и среднесрочной перспективах - инвестбанк "Синара"
Возможно снижение котировок акций Boeing Co. в краткосрочной и среднесрочной перспективах, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Успех A321XLR, нового самолета Airbus, поставки которого начались в конце 2024 года и которому уже отдают предпочтение некоторые крупные заказчики Boeing,...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 16:36
Продолжение снижения цены акций Baidu маловероятно - инвестбанк "Синара"
Продолжение снижения котировок акций Baidu Inc. в настоящее время маловероятно, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Выручка эмитента, как следует из представленной отчетности за 4К24, падает третий квартал подряд, констатируют эксперты: в результатах подразделений, которые занимаются...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 16:05
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Софтлайна
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Софтлайна" с прогнозной стоимостью на уровне 200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка. Эмитент показал сильные финансовые результаты за 2024 год, констатируют эксперты. Также они отмечают, что менеджмент...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 15:36
Рубль днем усилил темпы роста в паре с юанем на новостях о возможности встречи президентов РФ и США до конца месяца
Москва. 19 февраля. Китайский юань ускорил темпы снижения на Московской бирже днем в среду, рубль растет на ожиданиях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в феврале. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,31 руб., что на 11,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 15:27
Акции Т-Технологий привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Т-Технологий" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сокращенные операционные результаты за январь 2025 года. Операционные результаты, а также финансовые показатели по РСБУ не полностью отражают результаты работы всей...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 14:24
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6100-6170п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6100-6170 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в боковике, на внешних площадках наблюдается смешанная динамика, -...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.