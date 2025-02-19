Рубль в среду умеренно повысился в паре с юанем на улучшении внешнеполитического фона

Москва. 19 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос благодаря улучшению внешнеполитического фона и ожиданиям возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в феврале. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,356 руб., что на 6,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 91,3 копейки, до 90,4268 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5859 рубля, до 94,0834 руб./EUR1.

"В среду рубль возобновил укрепление в паре с юанем, рост был довольно умеренный, однако полагаю, что в ближайшее время повышение нацвалюты может еще немного усилиться. Вдобавок к позитиву со стороны политики поддержку рублю окажет подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля, которые ожидаются на следующей неделе. Что касается сегодняшнего дня, то, несмотря на определенное разочарование, которое испытал рынок вчера после встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде и которое, по нашему мнению, в значительной степени, было вызвано завышенными ожиданиями, последние известия сполна перекрыли этот пессимизм. Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры и подтвердил готовность к встрече с американским коллегой, а Дональд Трамп не исключил, что встреча может произойти еще до конца месяца", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что ему доложили об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он оценивает их высоко. "Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть", - сказал он в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Кроме того, Путин заявил, что у него есть желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но эту встречу следует подготовить. "У нас есть желание провести такую встречу. Я бы хотел эту встречу провести", - сказал Путин в среду журналистам. "Но нужно ее подготовить, чтобы был результат", - подчеркнул он.

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. По сообщению американских СМИ, он назвал переговоры "очень хорошими". Трамп добавил, что теперь более уверен в возможности решить кризис на Украине.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

Постпреды ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций согласовали запрет на операции с некоторыми аэропортами и портами, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Другие меры в рамках нового пакета включают запрет транзакций с некоторыми портами и аэропортами, которые используются для обхода действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно собеседникам агентства, новые меры предполагают отключение более 10 банков от системы SWIFT.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила в соцсети Х, что санкции в среду прошли согласование на уровне постпредов.

Европейские СМИ отмечают, что окончательное одобрение мер запланировано на следующую неделю.

Котировки фьючерсов на нефть продолжают повышаться в среду и прибавляют более 1%, в том числе на неопределенности перспектив поставок из Казахстана, России и других стран ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $76,24 за баррель, что на 0,56% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,77%, до $72,38 за баррель.

Ранее на этой неделе нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кропоткинская", принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), подверглась атаке БПЛА. В 2024 году через НПС "Кропоткинская" было перекачано свыше 63 млн тонн нефти, около 90% которой поступило с территории Казахстана.

Компания "Транснефть", являющаяся акционером КТК, сообщала со ссылкой на специалистов консорциума, что последствия повреждения НПС будут устраняться в течение от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.

Накануне представители США и России провели первый день переговоров по Украине в Эр-Рияде. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает Market Watch.

Тем временем страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности.

Инвесторы также ждут решений ОПЕК+ относительно наращивания нефтедобычи, которое было запланировано на апрель. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что этот срок может быть отложен.

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в начале апреля может ввести 25%-ные пошлины на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Торговые войны могут оказывать негативное влияние на экономический рост, что, в свою очередь, способно ослабить спрос на нефть.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 20,97% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в среду остались на прежнем уровне - 20,89% и 20,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,89% годовых.