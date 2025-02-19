Рынок акций РФ превысил 3270п по индексу МосБиржи после локальной просадки днем на санкционных новостях из ЕС

Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ в среду вернулся к росту в ожидании свежих геополитических новостей, при этом спекулянты быстро отыграли известия, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $76 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию основных торгов превысил 3270 пунктов после локального снижения днем в район 3220 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,7%) и "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3270,64 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1139,4 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 февраля, составил 90,4268 руб. (-91,3 копейки).

Постпреды ЕС согласовали 16-й пакет ограничительных мер против РФ, сообщила в среду Financial Times. "Столицы ЕС согласовали свежий пакет санкций против России", - говорится в сообщении издания. Решение постпредов - не окончательное. Далее одобренный ими пакет направят на утверждение лидерам стран Евросоюза.

Новые ограничительные меры против России включают санкции против 13 банков и 73 нефтяных танкеров, а также "поэтапный" запрет для стран ЕС на покупку определенных видов продукции из российского алюминия, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Новый санкционный пакет ЕС против РФ также предполагает запрет на транзакции с рядом аэропортов и портов, которые используются для обхода действующих ограничений, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, согласно собеседникам агентства, новые меры предполагают отключение более 10 банков от системы SWIFT.

Европейские СМИ отмечают, что окончательное одобрение мер запланировано на следующую неделю.

Подорожали в среду также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,3% и -6,9% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,2%), МКБ (MOEX: CBOM) (-2,6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ. Ведомство отметило, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений.

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил возможность проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца февраля.

До достижения соглашения по Украине США не планируют отменять санкции, введенные ранее в отношении России, заверил европейских коллег госсекретарь США Марко Рубио, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Обсуждение вопросов энергетического рынка в трехстороннем формате Россия-США-Саудовская Аравия востребовано и сейчас, заявил журналистам президент Владимир Путин, комментируя итоги переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии во вторник.

Тем временем инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились, составив 13,7% против 14% месяцем ранее, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Это первое снижение ожиданий с сентября 2024 года, когда они опустились с 12,9% до 12,5%.

В январе инфляционные ожидания (14%) достигли локального максимума с декабря 2023 года (тогда они составляли 14,2%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в феврале выросла до 16,5% с 16,4% (15,9% в декабре).

Вечером в среду также вышли данные Росстата по инфляции в РФ, которая с 11 по 17 февраля составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января. С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду несколько раз менял направление движения, поскольку новостной фон был противоречивым, как и рыночные условия.

С одной стороны, укреплялся рубль и поступили сообщения о том, что страны ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций. С другой - ЦБ опубликовал позитивную информацию о том, что инфляционные ожидания населения снизились впервые за пять месяцев, а рост деловой активности в РФ в феврале ускорился впервые с октября 2024 года. Цены на нефть Brent превысили $76 за баррель.

Вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые могут прояснить позицию регулятора в отношении дальнейшего курса ДКП. В четверг Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке, в США выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке ПАО "Промомед" (MOEX: PRMD) представит операционные результаты за IV квартал 2024 года, "Мечел" и "Яндекс" (MOEX: YDEX) опубликуют отчеты по МСФО за II полугодие и IV квартал, совет директоров "Распадской" (MOEX: RASP) обсудит дивидендные выплаты.

"Российский рынок в четверг может отыгрывать недельные данные Росстата по динамике потребительских цен. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 февраля - 3175-3300 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций к окончанию основной торговой сессии среды отыграл потери, понесенные после новостей о согласовании очередного пакета санкций в отношении России со стороны ЕС. К концу дня инвесторы позитивно восприняли оценку прошедших в Саудовской Аравии переговоров со стороны президента РФ Владимира Путина. Индекс МосБиржи находится на уровнях мая 2024 года.

Хуже рынка в среду выглядели акции "Русала", "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), которые отреагировали снижением на информацию о том, что 16-й пакет санкций ЕС включает в себя запрет на импорт алюминия из России и санкции в отношении 73 судов танкерного флота РФ. Просели акции "Мечела" в преддверии выхода 20 февраля операционных и финансовых результатов компании за 2024 год: консенсус предполагает слабую отчетность и снижение EBITDA компании во втором полугодии на 45%, отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду преобладают осторожные настроения. Сезон корпоративных отчетностей в США и Европе постепенно подходит к концу, и инвесторы ожидают новых драйверов роста.

Президент США Трамп продолжает угрожать введением новых тарифов. Накануне он заявил, что в начале апреля может ввести пошлины в размере 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что денежно-кредитная политика ФРС должна оставаться жесткой до появления признаков дальнейшего замедления инфляции.

На российском рынке акций отмечались локальные попытки коррекции вниз после того, как страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, который может быть утвержден 24 февраля. Индекс МосБиржи все еще выглядит перекупленным по индикатору RSI, поэтому в дальнейшем коррекция может возобновиться с целевым уровнем поддержки около 3150 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций подрос, оставаясь во власти оптимистичных геополитических надежд на смягчение позиции прежде всего США.

На западных фондовых площадках в среду проходила фиксация прибыли у исторических максимумов. На биржах ждали новых важных сигналов, среди которых - протоколы заседания ФРС, а в пятницу - предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства США и Европы за февраль. Российский рынок к завершению сессии смог выйти в плюс, очевидно, получив поддержку от дальнейших разговоров по возможному ослаблению или снятию американских санкций в случае достижения мирного соглашения по Украине. Инвесторы продолжают жить ожиданиями и на данный момент не проявляют склонности к масштабной фиксации прибыли, несмотря на сохранение жесткой позиции ЕС и объявления об очередном пакете ограничений, полагает Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), просели Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,7-1,7%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,4%).

Негативным фактором для мировых рынков являются новые угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25%-ную пошлину на импорт автомобилей, лекарств и микрочипов.

Как стало известно в среду, японский экспорт в январе увеличился на 7,2% в годовом выражении, рекордными темпами с августа. Тем временем импорт в прошлом месяце взлетел на 16,7%, продемонстрировав самый активный рост с января 2023 года.

На нефтяном рынке в среду цены подросли на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из Казахстана, России и других стран ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,22 за баррель (+0,5% и +0,8% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $72,38 за баррель (+0,8% и +1,6% во вторник).

Ранее на этой неделе нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кропоткинская", принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), подверглась атаке БПЛА. В 2024 году через НПС "Кропоткинская" было перекачано свыше 63 млн тонн нефти, около 90% которой поступило с территории Казахстана.

Компания "Транснефть" (MOEX: TRNF), являющаяся акционером КТК, сообщала со ссылкой на специалистов консорциума, что последствия повреждения НПС будут устраняться в течение от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.

Дипломаты Казахстана обсудят с коллегами из Украины последнюю атаку на КТК в свете того, что данный маршрут важен для экономики Казахстана, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров агентству "Интерфакс-Казахстан".

Накануне представители США и России провели первый день переговоров по Украине в Эр-Рияде. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает Market Watch.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что даже если санкции против России будут ослаблены, это не окажет существенного влияния на предложение нефти на рынке.

"Мы считаем, что добыча нефти в России сдерживается целевым показателем ОПЕК+, составляющим 9 млн баррелей в сутки, а не текущими санкциями, которые влияют на направление, но не на объем экспорта нефти", - говорится в их отчете.

Тем временем страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности.

Инвесторы также ждут решений ОПЕК+ относительно наращивания нефтедобычи, которое было запланировано на апрель. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что этот срок может быть отложен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (+10,1%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+7% и +8,1% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,5%), акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,6%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,2%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3,7%).

Снизились акции "Распадской" (-4,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 113,73 млрд рублей (из них 16,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,04 млрд рублей на бумаги ВТБ и 11,89 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).