19 февраля 2025 года 19:09
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 19 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,23% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,04% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,9% от номинала (доходность не изменилась, составив 9,66% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 32,79% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, подорожав до 68,23% от номинала (доходность опустилась на 1,5 базисного пункта, составив 21,49% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность - 15,58% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику, отыгрывая публикацию в США слабой макроэкономической статистики и очередные заявления президента Дональда Трампа относительно пошлин.
Трамп во вторник заявил о возможности ввести пошлины в размере 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Решение может быть объявлено 2 апреля. Администрация должна завершить оценку торговых мер к 1 апреля.
В свою очередь число домов, строительство которых было начато в январе, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,515 млн, а не 1,499 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя с объявленного ранее декабрьского уровня на 6,6% - до 1,4 млн.
Опубликовано: /Финмаркет/
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