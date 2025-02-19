Цена Brent может вырасти до $81/барр. в ближайшие два месяца - Freedom Finance Global

Цена Brent может вырасти до $81 за баррель в ближайшие два месяца на фоне ремонта КТК, полагает

аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Объем прокачки нефти из Казахстана в Европу через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться на 30% ввиду повреждений на перекачивающей станции "Кропоткинская", восстановление которой может занять минимум полтора-два месяца, - отмечает эксперт. - Сокращение перекачки по КТК на 30% может привести к тому, что потребители, в первую очередь европейские недополучат около 1,6 млн тонн в месяц. В результате мировое потребление окажется на 10% меньше, чем прогнозировало Международное энергетическое агентство на 2025 год".

Транспортировка нефти из Казахстана в Европу морским путем вместо трубопровода обойдется потребителям намного дороже, а санкции против России помешают европейским потребителям увеличить импорт казахстанской нефти через российскую инфраструктуру на время ремонта перекачивающей станции, полагает Мильчакова.

Аналитик ожидает рост цены нефти Brent в ближайшие два месяца до $80-81 за баррель.

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