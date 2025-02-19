Рубль днем усилил темпы роста в паре с юанем на новостях о возможности встречи президентов РФ и США до конца месяца

Москва. 19 февраля. Китайский юань ускорил темпы снижения на Московской бирже днем в среду, рубль растет на ожиданиях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в феврале. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,31 руб., что на 11,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 93 копейки, до 91,53 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 1,43 копейки, до 95,26 руб./EUR1.

Курс рубля, скорее всего, останется в районе 12,4-12,5 за юань до конца недели, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов.

"Курс рубля остается в районе 12,4-12,5 за юань и 91-92 за доллар. Успешный старт переговоров России и США, а также сильные комментарии Трампа позволяют участникам рынка сохранить позитивные ожидания, - отмечает эксперт в комментарии. - Кроме того, накануне Минфин заявил, что проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений на вывод почти согласован. Таким образом, правительство готовит условия для свободного входа и выхода иностранного капитала с отечественного фондового рынка".

Настрой властей, по мнению Попова, допускает дальнейшее укрепление рубля в кратко- и среднесрочной перспективе. "На этом фоне ожидаемая ранее нами коррекция с движением курса в диапазон 12,5-13 рублей за юань может так и не реализоваться, тем более что подготовка экспортеров к уплате февральских налогов вот-вот должна начаться, - прогнозирует аналитик. - До конца недели курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих уровней. При этом не исключено его небольшое укрепление".

Возвращение рубля в диапазон 100-105 за доллар к концу года пока остается базовым сценарием, говорится в аналитическом материале "Альфа-Капитала".

"Курс рубля заметно укрепился с начала этого года, - отмечает аналитик Алина Попцова. - Вполне возможно, что, ожидая прогресса в урегулировании конфликта России и Украины и ослабления санкций, экспортеры будут активнее возвращать валютную выручку во внутренний контур, а импортеры замедлят заблаговременные покупки валюты для будущих расчетов. Это может способствовать укреплению рубля в ближайшие месяцы, однако мы не рассматриваем этот тренд как устойчивый".

По мнению эксперта, для длительного укрепления рубля необходим существенный приток капитала либо значительное увеличение экспорта. Но статистика платежного баланса, по мнению Попцовой, указывает на обратную картину - сокращение экспорта в последние месяцы. Основная причина - сокращение торгового профицита до $4,5 млрд (-19,6% м/м и -37,5% г/г) из-за того, что экспорт снижался более быстрыми темпами, чем импорт.

"В ближайшие месяцы колебания рубля могут усилиться как в пользу укрепления, так и в плане ослабления, - прогнозирует аналитик. - В базовом сценарии мы ожидаем возвращения курса в диапазон 100-105 руб./$1 к концу года. При оптимистичном раскладе (потенциальное ослабление санкций и восстановление товарного экспорта до уровней 2023-2024 годов) курс может стабилизироваться вблизи 95 руб./$1".

На переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде сделан важный шаг для выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Был сделан очень-очень важный шаг в сторону создания необходимых условий для выхода на мирное урегулирование. И была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду Россию и США", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что сейчас повысилась вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Песков не исключил возможность проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца февраля. "Может быть. А может и не быть", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, ранее заявил американский президент Дональд Трамп.

По сообщению американских СМИ, он назвал переговоры "очень хорошими". Трамп добавил, что теперь более уверен в возможности решить кризис на Украине.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

Постпреды ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций согласовали запрет на операции с некоторыми аэропортами и портами, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Другие меры в рамках нового пакета включают запрет транзакций с некоторыми портами и аэропортами, которые используются для обхода действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно собеседникам агентства, новые меры предполагают отключение более 10 банков от системы SWIFT.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила в соцсети Х, что санкции в среду прошли согласование на уровне постпредов.

Европейские СМИ отмечают, что окончательное одобрение мер запланировано на следующую неделю.

Котировки нефтяных фьючерсов ускорили рост на торгах в среду, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $76,46 за баррель, что на 0,83% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,97%, до $72,54 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися переговоров представителей США и России по Украине. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает Market Watch.

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в начале апреля может ввести 25%-ные пошлины на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Торговые войны могут оказывать негативное влияние на экономический рост, что, в свою очередь, способно ослабить спрос на нефть.