Рынок акций РФ днем просел ниже 3240п по индексу МосБиржи на фоне согласования санкций ЕС против РФ

Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ днем в среду продолжил коррекцию вниз, инвесторы фиксируют прибыль на фоне известий, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $76,4 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3240 пунктов, лидируют в снижении акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,1%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,1%), МКБ (MOEX: CBOM) (-2,6%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3238,43 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1116,9 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 февраля, составляет 91,3398 руб. (-9,49 копейки).

Постпреды ЕС согласовали 16-й пакет ограничительных мер против РФ, сообщила в среду Financial Times. "Столицы ЕС согласовали свежий пакет санкций против России", - говорится в сообщении издания. Решение постпредов - не окончательное. Далее одобренный ими пакет направят на утверждение лидерам стран Евросоюза.

Новые ограничительные меры против России включают санкции против 13 банков и 73 нефтяных танкеров, а также "поэтапный" запрет для стран ЕС на покупку определенных видов продукции из российского алюминия, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Подешевели также акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ. Ведомство отметило, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений.

В свою очередь, представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил возможность проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца февраля.

До достижения соглашения по Украине США не планируют отменять санкции, введенные ранее в отношении России, заверил европейских коллег госсекретарь США Марко Рубио, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ выпускает пар после прохождения эйфории от встречи США-РФ в Эр-Рияде, поскольку инвесторы поняли, что переговорный процесс будет длительным и крайне непростым. Для сильного позитива рынку сейчас нужно нечто большее, чем просто заявления, считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в отсутствие новых позитивных геополитических сообщений российский рынок может продолжить коррекцию вниз: для индекса МосБиржи ближайшая цель находится на отметке 3130 пунктов, что в целом выглядит адекватно, так как на текущих уровнях многие бумаги все еще находятся в зоне перекупленности. В среду вечером интерес будет представлять статистика по инфляции - после закрытия основной сессии выйдут обзор ЦБ по трендовой инфляции, инфляционным ожиданиям и отчет Росстата по недельному росту цен в РФ.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что снижению рынка акций РФ в среду способствовали новости о согласовании очередного пакета санкций в отношении России со стороны ЕС. На текущий момент инвесторы игнорируют ряд позитивных заявлений со стороны Трампа относительно итогов первой встречи представителей России и США в Саудовской Аравии днем ранее.

Сильнее рынка снижаются акции "Русала", "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-1,1%) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,5%), которые реагируют на информацию о том, что 16-й пакет санкций включает в себя запрет на импорт алюминия из России и листинг 73 новых нефтяных судов, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС находятся в зоне перекупленности и обладают потенциалом развития нисходящей коррекции для закрытия образовавшихся ранее в феврале "гэпов" в районе 3059 пунктов и 1014 пунктов соответственно.

Цены на нефть пытаются расти, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Цены на золото остаются недалеко от исторического максимума $2968 за унцию после заявлений Трампа о возможном вводе пошлин на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов в размере около 25% уже в апреле.

Инвесторы ждут организации встречи Путина и Трампа, которая может состояться до конца февраля. Продуктивный диалог между делегатами РФ и США в Саудовской Аравии может создать базу для возобновления сотрудничества стран по многим вопросам. Украина и ЕС при этом все еще ограничено вовлечены в обсуждение возможной сделки по урегулированию конфликта, что предупреждает о рисках срыва мирного соглашения при несогласии ключевых сторон, отмечает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", несмотря на позитивные комментарии в СМИ со стороны представителей РФ и США о состоявшихся переговорах в Эр-Рияде, рынок не получил желаемого импульса - о конкретных темах обсуждения и точных сроках по будущим встречам не сообщалось.

Важно понимать, что переговорный процесс - это сложно и долго, поэтому не стоит рассчитывать на молниеносное разрешение всех конфликтов, отмену санкций, возвращение иностранных инвесторов и т.д. На текущий момент еще никак не изменилась конъюнктура, поэтому надо в первую очередь оценивать текущую внутреннюю картину - состояние российской экономики, инфляционных тенденций, вектор денежно-кредитной политики, операционные и финансовые результаты компаний, полагают эксперты.

"Мы ожидаем, что на рынке будет сохраняться высокая волатильность в ожидании новостей по развитию диалога между Россией и США. По нашим оценкам, после "эмоциональных" сессий рынок может умеренно скорректироваться и войти в фазу консолидации в диапазоне 3000-3300 пунктов", - полагают в "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что коррекция в акциях носит технический характер и необходима для снятия технической перекупленности, причем вряд ли она будет глубокой и длительной. Хотелось бы сделать новые покупки при индексе МосБиржи в районе сильной технической поддержки 2930 пунктов, но вряд ли до этого дойдет дело.

Распродажи на рынке начались после известий, что на переговорах делегаций России и США не было достигнуто конкретных договоренностей. Однако понятно, что рассчитывать на быстрое и легкое урегулирование ситуации не очень реалистично. При этом риторика как американских, так и российских участников переговоров была очень позитивная.

Стоит обратить внимание на слова гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который упомянул, что на встрече обсуждался рынок нефти, и он ждет возвращения в Россию крупных американских компаний. Из этого можно сделать предположение, что США готовы если не полностью снять, то значительно ослабить санкции в отношении российского нефтегаза, считает Антонов.

Такое развитие событий приведет к сокращению спреда российской нефти к эталону, а значит, нужно присматриваться к лидерам отрасли - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу". Кроме того, может возобновиться поставка в Россию необходимого оборудования, в котором нуждается "НОВАТЭК". Эта бумага пока фундаментально выглядит слабо, но имеет смысл рисковать и покупать ее "под ожидания", полагает эксперт.

Оборотной стороной этого позитива может стать согласие России на увеличение добычи с 1 апреля, как это предусмотрено действующими договоренностями ОПЕК+. Но пока рынок не очень верит, что таким шагом Штатам удастся сбить мировую цену на нефть, чтобы обуздать инфляцию - нефть Brent достигла сопротивления $76 за баррель. "Шорты" по нефти открывать рискованно, поскольку ближайшая поддержка расположилась в районе $74 за баррель, то есть потенциал снижения невелик, считает Антонов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,2%, DAX подрос на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Негативным фактором для мировых рынков являются новые угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25%-ную пошлину на импорт автомобилей, лекарств и микрочипов.

Как стало известно в среду, японский экспорт в январе увеличился на 7,2% в годовом выражении, рекордными темпами с августа. Тем временем импорт в прошлом месяце взлетел на 16,7%, продемонстрировав самый активный рост с января 2023 года.

На нефтяном рынке днем в среду цены подросли на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из России.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $76,41 за баррель (+0,8% и +0,8% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $72,43 за баррель (+0,9% и +1,6% во вторник).

Страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления "семерки", который может быть принят 24 февраля.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися переговоров представителей США и России по Украине. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,3%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+11,5%), акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+3,2%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+3,1%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 54,37 млрд рублей (из них 8,96 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,1 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,64 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

MOEX$#&: AFKS, AFLT, AKRN, ALRS, BSPB, CBOM, CHMF, ENPG, FLOT, GAZP, GECO, GMKN, GTRK, HYDR, IRAO, KUZB, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MRKY, MTLR, MTSS, NLMK, NVTK, OGKB, PIKK, PLZL, POSI, RASP, RNFT, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, T, TATN, UNKL, VRSB, VTBR