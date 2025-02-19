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Главная / Мнения аналитиков / Возвращение рубля в диапазон 100-105 руб./$1 к концу года остается базовым сценарием - "Альфа-Капитал"
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19 февраля 2025 года 13:55
Возвращение рубля в диапазон 100-105 руб./$1 к концу года остается базовым сценарием - "Альфа-Капитал"
Возвращение рубля в диапазон 100-105 руб./$1 к концу года пока остается базовым сценарием, говорится в аналитическом материале "Альфа-Капитала". "Курс рубля заметно укрепился с начала этого года, - отмечает аналитик Алина Попцова. - Вполне возможно, что, ожидая прогресса в урегулировании конфликта России и Украины и ослабления санкций, экспортеры будут активнее возвращать валютную выручку во внутренний контур, а импортеры замедлят заблаговременные покупки валюты для будущих расчетов. Это может способствовать укреплению рубля в ближайшие месяцы, однако мы не рассматриваем этот тренд как устойчивый". По мнению эксперта, для длительного укрепления рубля необходим существенный приток капитала либо значительное увеличение экспорта. Но статистика платежного баланса, по мнению Попцовой, указывает на обратную картину - сокращение экспорта в последние месяцы. Основная причина - сокращение торгового профицита до $4,5 млрд (-19,6% м/м и -37,5% г/г) из-за того, что экспорт снижался более быстрыми темпами, чем импорт. "В ближайшие месяцы колебания рубля могут усилиться как в пользу укрепления, так и в плане ослабления, - прогнозирует аналитик. - В базовом сценарии мы ожидаем возвращения курса в диапазон 100-105 руб./$1 к концу года. При оптимистичном раскладе (потенциальное ослабление санкций и восстановление товарного экспорта до уровней 2023-2024 годов) курс может стабилизироваться вблизи 95 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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