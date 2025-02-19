"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1650 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целевой ценой 1650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,68%, стоп-приказ: 1290 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на опубликованные компанией позитивные операционные результаты по итогам 2024 года: рост выручки составил 44%, компания увеличила торговые площади на 14% до 2,6 млн кв.м.

"С технической точки зрения котировки в восходящем тренде в зоне ретеста уровней сопротивления января 2025. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1290 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21", - указывают в "Финаме".

"Лента" - российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом "Лента", а также магазины формата "у дома" под брендом "Монетка" и сеть формата дрогери под брендом "Улыбка радуги".

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