Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Софтлайна" с целевой ценой 192 рубля за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Софтлайн" опубликовал уверенные результаты за 4К24 и провел встречу с менеджментом, которая оставила у нас благоприятное впечатление, - пишут аналитики Олеся Воробьева и Анна Курбатова. - Оборот в 4К24 вырос на 28% г/г, а по итогам года - на 32% г/г, до 121 млрд руб. Скорректированная EBITDA по итогам года достигла 7 млрд руб. Долговая нагрузка продемонстрировала значительное сезонное снижение. Прогноз по росту оборота и валовой прибыли в 2025 году был подтвержден, а ожидания по скорректированной EBITDA повышены на 5%".

Менеджмент ожидает дальнейшего роста IT-рынка, несмотря на текущую высокую стоимость кредитования, что будет поддержано реализацией масштабных госпрограмм по цифровизации, подчеркивают эксперты. В 2025 году компания продолжит M&A-активность, что, по их мнению, позволит растить бизнес с опережением рынка. Общий дивиденд за 2024 год составит 1 млрд рублей.

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