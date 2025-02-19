Акции "Ренессанс страхование" долгосрочно остаются привлекательными - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Ренессанс страхование" сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Одним из бенефициаров роста рынка страхования жизни является "Ренессанс страхование". За девять месяцев 2024 года общая сумма брутто подписанных страховых премий компании увеличилась год к году на 38,7%, до 118,2 млрд рублей, в том числе сумма премий по накопительному страхованию жизни увеличилась на 134,9% и составила 46,5 млрд рублей, констатируют эксперты.

"По итогам 2024 года мы ожидаем, что чистая прибыль компании снизится примерно на 10% на фоне переоценки инвестиционного портфеля, вызванной снижением фондового рынка в течение прошлого года. Однако с учетом приобретенных в течение прошлого года новых финансовых инструментов и закрытия сделок о передаче страхового портфеля "ВСК - Линия жизни" по накопительному и инвестиционному страхованию в компанию "Ренессанс Жизнь" и покупке компании ООО "СК "Райффайзен Лайф" инвестиционный портфель группы в течение 2024 года, по нашим оценкам, увеличится ориентировочно до 232 млрд рублей (+27,6% к концу 2023 года), что даст хороший задел для будущих прибылей", - указывают аналитики сервиса.

При этом, по мнению экспертов "Газпромбанк Инвестиций", высокая ключевая ставка позволит эмитенту получать повышенные купонные доходы по новым купленным облигациям, а в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России в 2025 году они ожидают увеличения доходов от переоценки финансовых активов инвестиционного портфеля.

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