Котировки нефти Brent могут вернуться к отметке $75,5/барр. в среду - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти Brent могут вернуться к отметке $75,5 за баррель в среду , полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть во вторник подросли даже на фоне укреплявшегося глобально доллара, - отмечают эксперты в обзоре. - Поддержку котировкам оказали новости о повреждении нефтяных объектов КТК, что приведет к снижению объемов поставок. Новости об окончательном вступлении Бразилии в ОПЕК+ не привели к росту цен - пока для страны не предполагается введение квот по добыче. В среду фьючерсы Brent торгуются у $76,2/барр. В целом содержание протокола прошлого заседания ФРС рискует усилить сомнения в скором снижении ставки в США, что способно вернуть котировки нефти ближе к $75,5/барр.".

В свою очередь, рубль по итогам вторника рубль незначительно укрепился. На взгляд аналитиков, валютный рынок нашел временную точку равновесия в ожидании более конкретных новостей о развитии геополитической ситуации. В среду курс CNY/RUB находится у 12,43 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По мнению стратегов банка, в отсутствии значимых драйверов со стороны геополитики курс пока может задержаться вблизи 12,35-12,55 руб./юань.

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