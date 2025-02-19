Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года составляет 430-450 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте двенадцати месяцев составляет 430-450 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал результаты за январь 2025 года по РСБУ. У нас позитивный взгляд на его акции, так как банк остается хорошей дивидендной историей и имеет большой запас по капиталу", - отмечают эксперты в комментарии.

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