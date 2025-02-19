Вероятный диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 3150-3200п - ПСБ

Вероятный диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 3150-3200 пунктов, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"По факту переговоров России и США вчера рынок развернулся вниз: по итогу всех сессий индекс Мосбиржи потерял 1,8%, опустившись к 3249 пунктам, - отмечает аналитик. - Лидерами роста стали отдельные бумаги из второго-третьего эшелонов, а среди "тяжеловесов" и лидеров предыдущих дней, напротив, прошла волна фиксации прибыли".

Поскольку переговоры РФ и США - это только самое начало череды дальнейших событий, влияющих на геополитический фон, и санкционное давление пока остается в силе, особого импульса к росту рынка эксперт пока не видит. "Индекс Мосбиржи в среду будет находиться в зоне 3150-3200 пунктов, - прогнозирует Крылова. - В фокусе акции отдельных эмитентов: в четверг отчитается за 2024 год "Распадская", - вероятно, слабо из-за негативной конъюнктуры, а также "Яндекс" - напротив, неплохо, ждем роста основных показателей".

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