Вероятность снижения индекса RGBI до 103-104п пока сохраняется - ПСБ

Сценарий продолжения технической коррекции вниз индекса RGBI до уровней 103-104 пункта пока остается в силе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI по итогам вторника практически не изменился - коррекцию индекса прервал позитивный внешний геополитический фон (закрытие на уровне 105,8 пункта), констатирует эксперт.

Вместе с тем, отмечает он, это пока не отменяет сценарий продолжения технической коррекции до зоны 103-104 пункта. При ослаблении позитивного внешнего новостного потока на первый план выйдут ожидания по политике ЦБ РФ, где основная игра инвесторов, скорее всего, развернется ближе к следующему заседанию 21 марта 2025 года, указывает Грицкевич.

Индикатором настроений на рынке в среду станут результаты аукционов Минфина - к размещению будут предложены 10-летний и 14-летний выпуски ОФЗ-ПД. "На наш взгляд, повторить рекорд прошлой недели инвесторам будет непросто (было размещено ОФЗ на 225 млрд руб. при спросе 346 млрд руб.)", - отмечает аналитик ПСБ.

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